В столице из-за кризиса перестали строить новые торговые центры

26 июля 2016 г. Кутузовский проспект ставит антирекорды и умирает как торговая улица

На главной правительственной трассе пустует каждое третье торговое помещение, чего не было за всю историю рынка. Дорогие салоны одежды, мебели и алкоголя уступают места продуктовым супермаркетам и аптекам.