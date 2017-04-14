]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
апреля
pda
Поиск
Архив

В столице из-за кризиса перестали строить новые торговые центры
18 апреля 2017 г. | Время публикации 11:41 | Последние изменения 12:11
Рубрики: Недвижимость  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Первый квартал этого года стал самым провальным для рынка торговой недвижимости: в столице не было открыто ни одного нового торгового центра. Остановлено строительство и в Подмосковье, однако там оно в некоторых случаях все еще имеет коммерческий потенциал. Об этом пишет "Московский комсомолец".

По оценке JLL, с начала нынешнего года в Москве и Подмосковье не было открыто ни одного нового торгового центра, что довольно выгодно девелоперам и владельцам действующих ТЦ. По словам директора отдела исследований CBRE Олеси Дзюбы, по итогам первого квартала 2017 года доля вакансий в торгцентрах составит 7,5%. Если темпы строительства останутся на текущем уровне, то уже через два года уровень свободных площадей не превысит докризисных 3%.

Сейчас в Москве и Подмосковье заморожена половина строящихся торговых центров: работы прекращены на полутора миллионах "квадратов" из строящихся 2,2 миллиона. Около 90% проектов приостановлено на стадии оформления документов. Подобная заморозка связана с кризисами 2008 и 2014 годов, в результате которых многие девелоперы были вынуждены уйти с рынка или продать часть активов. В 2014 году к финансовым проблемам добавилось и резкое сокращение спроса со стороны ретейлеров на торговые помещения.

Одним из самых известных долгостроев Москвы является проект ТРЦ на Павелецкой площади, строительство которого началось еще в 2002 году. В области самый большой объем замороженных торговых площадей зафиксирован в Мытищах, Химках, Пушкино, Подольске и Одинцово. По оценкам экспертов, объекты в Мытищах, Химках и Одинцово могут остаться нереализованными из-за крайне конкурентной среды. Востребованными могут быть только локальные проекты внутри крупных жилых массивов. Объекты в Пушкино и Подольске, напротив, имеют хороший потенциал, поскольку там практически нет современных форматов ТЦ.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Кутузовский проспект ставит антирекорды и умирает как торговая улица
26 июля 2016 г.
Кутузовский проспект ставит антирекорды и умирает как торговая улица
На главной правительственной трассе пустует каждое третье торговое помещение, чего не было за всю историю рынка. Дорогие салоны одежды, мебели и алкоголя уступают места продуктовым супермаркетам и аптекам.
11 мая 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.04.2017   12:30
5
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 18 апреля 2017 г. // Последняя новость 12:33
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>