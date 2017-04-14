В столице из-за кризиса перестали строить новые торговые центры

Первый квартал этого года стал самым провальным для рынка торговой недвижимости: в столице не было открыто ни одного нового торгового центра. Остановлено строительство и в Подмосковье, однако там оно в некоторых случаях все еще имеет коммерческий потенциал. Об этом пишет "Московский комсомолец"
.
По оценке JLL, с начала нынешнего года в Москве и Подмосковье не было открыто ни одного нового торгового центра, что довольно выгодно девелоперам и владельцам действующих ТЦ. По словам директора отдела исследований CBRE Олеси Дзюбы, по итогам первого квартала 2017 года доля вакансий в торгцентрах составит 7,5%. Если темпы строительства останутся на текущем уровне, то уже через два года уровень свободных площадей не превысит докризисных 3%.
Сейчас в Москве и Подмосковье заморожена половина строящихся торговых центров: работы прекращены на полутора миллионах "квадратов" из строящихся 2,2 миллиона. Около 90% проектов приостановлено на стадии оформления документов. Подобная заморозка связана с кризисами 2008 и 2014 годов, в результате которых многие девелоперы были вынуждены уйти с рынка или продать часть активов. В 2014 году к финансовым проблемам добавилось и резкое сокращение спроса
со стороны ретейлеров на торговые помещения.
Одним из самых известных долгостроев Москвы является проект ТРЦ на Павелецкой площади
, строительство которого началось еще в 2002 году. В области самый большой объем замороженных торговых площадей зафиксирован в Мытищах, Химках, Пушкино, Подольске и Одинцово. По оценкам экспертов, объекты в Мытищах, Химках и Одинцово могут остаться нереализованными из-за крайне конкурентной среды. Востребованными могут быть только локальные проекты внутри крупных жилых массивов. Объекты в Пушкино и Подольске, напротив, имеют хороший потенциал, поскольку там практически нет современных форматов ТЦ.