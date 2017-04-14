Камеры на московских дорогах выписывают штрафы за несуществующие нарушения

В последнее время камеры видеофиксации значительно продвинулись по технологической части и стали выявлять движение по обочинам, выезд на встречную полосу, а также нарушения требований разметки. Однако, как пишет "Российская газета"
, камеры зачастую "превышают полномочия" и выписывают штрафы за нарушения
, которых не существует в Правилах дорожного движения (ПДД).
Так, столичные автомобилисты начали получать "письма счастья" за нарушение пункта 1.16.2 приложения 2 к ПДД РФ. Под этим пунктом в правилах прописаны так называемые "направляющие островки", которые наносятся в местах разделения или слияния транспортных потоков (своеобразный треугольник, в котором по диагонали прорисованы толстые белые полосы). При этом в правилах нигде не указано, что такую разметку пересекать нельзя, а значит и "нарушение" пункта 1.16.2 с точки зрения ПДД невозможно.
В теории, наказать водителя за пересечение "направляющего островка" можно, притянув сюда статью 9.7 правил: "Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении". Однако и в этом случае к справедливости штрафа будут вопросы, поскольку водитель в вышеуказанной ситуации по сути совершает маневр "перестроение", а запрета на пересечение "направляющего островка" в ПДД - нет.
Как отметил координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов, в Правилах дорожного движения существует много пунктов, где отсутствует четкое разделение на то, что можно, а что нельзя: "Что называется, догадайся сам". "По такому островку нельзя двигаться, на нем нельзя стоять, но это нигде не прописано четко. Поэтому и наказывать за такое нарушение можно, только притянув тот или иной пункт", - заявил Шкуматов.