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Камеры на московских дорогах выписывают штрафы за несуществующие нарушения
18 апреля 2017 г. | Время публикации 17:06 | Последние изменения 18:08
Рубрики: Автотранспорт  
Сюжет: Нарушения на дорогах фиксируют видеокамеры
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Moscow-Live.ru
В последнее время камеры видеофиксации значительно продвинулись по технологической части и стали выявлять движение по обочинам, выезд на встречную полосу, а также нарушения требований разметки. Однако, как пишет "Российская газета", камеры зачастую "превышают полномочия" и выписывают штрафы за нарушения, которых не существует в Правилах дорожного движения (ПДД).

Так, столичные автомобилисты начали получать "письма счастья" за нарушение пункта 1.16.2 приложения 2 к ПДД РФ. Под этим пунктом в правилах прописаны так называемые "направляющие островки", которые наносятся в местах разделения или слияния транспортных потоков (своеобразный треугольник, в котором по диагонали прорисованы толстые белые полосы). При этом в правилах нигде не указано, что такую разметку пересекать нельзя, а значит и "нарушение" пункта 1.16.2 с точки зрения ПДД невозможно.

В теории, наказать водителя за пересечение "направляющего островка" можно, притянув сюда статью 9.7 правил: "Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении". Однако и в этом случае к справедливости штрафа будут вопросы, поскольку водитель в вышеуказанной ситуации по сути совершает маневр "перестроение", а запрета на пересечение "направляющего островка" в ПДД - нет.

Как отметил координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов, в Правилах дорожного движения существует много пунктов, где отсутствует четкое разделение на то, что можно, а что нельзя: "Что называется, догадайся сам". "По такому островку нельзя двигаться, на нем нельзя стоять, но это нигде не прописано четко. Поэтому и наказывать за такое нарушение можно, только притянув тот или иной пункт", - заявил Шкуматов.

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