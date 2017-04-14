Камеры на московских дорогах выписывают штрафы за несуществующие нарушения

29 марта 2017 г. СМИ сообщили об отключении единственной камеры, которая следила за поведением водителей на "зебре"

Камера на Нижегородской улице должна была фиксировать непропуск пешеходов на переходе, но алгоритм ее работы оказался спорным. В итоге штрафы получали даже невиновные водители. СМИ поторопились сообщить об отключении камеры.