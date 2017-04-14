Депутат Мосгордумы предложил развивать в школах патриотизм ради борьбы с терроризмом

28 марта 2017 г. В Москве озаботились религиозным питанием для школьников

Заседание об организации питания с учетом религиозных убеждений устроили по просьбам православной общественности. Сами инициаторы на обсуждение не пришли, но постное православное меню планируется ввести уже в следующем году.