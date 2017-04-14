Депутат Мосгордумы предложил развивать в школах патриотизм ради борьбы с терроризмом

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов предложил развивать в школах патриотическое воспитание для борьбы с терроризмом. Об этом он сообщил на круглом столе "Культура против терроризма".
Герасимов посетовал, что в школьной программе "ни строчки нет о патриотизме", а гранты школам выдают "за все что угодно: за ЕГЭ, еще за что-то, а этой темы нет". "Там, где патриотизм, террора быть не может", – цитирует депутата агентство "Москва"
. Отметим, что "уроки патриотизма" в некоторых школах проводятся уже давно, однако их содержание вызывает вопросы.
В материале "Медузы"
, посвященном этой теме, отмечается, что патриотическое воспитание в школах нередко имеет милитаристский уклон
. Детей фотографируют в военной форме, заставляют маршировать после уроков целыми классами. Кроме военной составляющей делается уклон на православие
. Учителя также рассказывают детям о "величии" президента Владимира Путина, присоединении Крыма к России. А после мартовских антикоррупционных митингов главной темой "часов патриотизма" стало обличение оппозиции – "агентов Запада".
"Проблема в том, что у нас любовь к стране путают с лояльностью к государственным органам, – отметил руководитель Центра социально-политических исследований и программ Сергей Поляков на круглом столе в эфире сетевого телевидения "Вечерняя Москва"
. – В итоге уроки патриотизма часто превращаются в уроки лояльности. Разумеется, многим школьникам это не нравится".
По мнению учителей – участников круглого стола, школьникам нужно рассказывать "славную историю" России, например, о покорении космоса. Также прозвучали предложения научить детей чаще покупать российские продукты и болеть за российских спортсменов. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович со своей стороны считает, что воспитывать патриотизм на специальных уроках не стоит.
"Ребенок любит своих родителей, когда видит и чувствует, что они любят его, поддерживают, заботятся о нем. Так же и граждане. Когда мы видим, что страна заботится о нас, что мы ей не безразличны, что ей важно наше здоровье, образование, жизненный успех, то возникает и любовь к своей стране. В общем, на мой взгляд, это должно быть взаимно", – сказал омбудсмен. Между тем Госдума в ближайшее время намерена доработать и принять законопроект о патриотическом воспитании, разработанный еще в прошлом году.