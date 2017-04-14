Жители Ленинского проспекта боятся выходить из дома из-за расплодившихся крыс Общество Рубрики: Коммунальное хозяйство

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Жители целого квартала в Ломоносовском районе боятся выходить на улицу из-за сборищ бездомных и полчищ крыс. Как показали данные с уличных видеокамер, причиной нашествия стали продукты с истёкшим сроком годности, которые из соседних магазинов выбрасывают в мусорные баки. "Целенаправленно прямо приходят, толпами, собирают их в сумки и увозят. Бывает, и на машинах приезжают. То есть, это каждый день, по два-три раза в день — это сто процентов", — говорит жительница дома 74 по Ленинскому проспекту. А расплодившиеся крысы копошатся в помойке, залезают в мешки с мусором, забегают в подъезды, портят провода и кабели автомобилей. Одна из них напала на пожилого мужчину, которого спасли лишь высокие сапоги.



Ни в одном из соседних магазинов не признаются, что выбрасывают продукты в мусорные баки рядом с многоэтажками - и это несмотря на видео, на которых между прилавками бегает крыса, а еще одна спокойно грызёт лепешки и московские плюшки. Бегают крысы и по детской площадке. Когда недавно жильцы одной из квартир вызывали скорую помощь, крысы успели забраться под капот и перегрызть провода. А некоторые из них ночуют и под капотом. Жалобы коммунальщикам никакого эффекта не дали, а в Роспотребнадзоре пообещали применить меры административного наказания в виде штрафа". Людям же пока остается не выходить на улицу без надобности и ходить в магазин перебежками.



По словам фриганов – людей, которые промышляют собиранием списанных продуктов из магазинов и супермаркетов, продуктов в столице выбрасывается столько, что накормить можно Жилой квартал на юго-западе Москвы заполонили грызуны, которые роются в мусорных баках, ночуют под капотами машин и перегрызают провода. Причиной нашествия стали продукты с истекшими сроками годности, которые выбрасывают хозяева местных магазинов, однако сами они в этом не признаются, сообщает портал "Вести.Ru" Жители целого квартала в Ломоносовском районе боятся выходить на улицу из-за сборищ бездомных и полчищ крыс. Как показали данные с уличных видеокамер, причиной нашествия стали продукты с истёкшим сроком годности, которые из соседних магазинов выбрасывают в мусорные баки. "Целенаправленно прямо приходят, толпами, собирают их в сумки и увозят. Бывает, и на машинах приезжают. То есть, это каждый день, по два-три раза в день — это сто процентов", — говорит жительница дома 74 по Ленинскому проспекту. А расплодившиеся крысы копошатся в помойке, залезают в мешки с мусором, забегают в подъезды, портят провода и кабели автомобилей. Одна из них напала на пожилого мужчину, которого спасли лишь высокие сапоги.Ни в одном из соседних магазинов не признаются, что выбрасывают продукты в мусорные баки рядом с многоэтажками - и это несмотря на видео, на которых между прилавками бегает крыса, а еще одна спокойно грызёт лепешки и московские плюшки. Бегают крысы и по детской площадке. Когда недавно жильцы одной из квартир вызывали скорую помощь, крысы успели забраться под капот и перегрызть провода. А некоторые из них ночуют и под капотом. Жалобы коммунальщикам никакого эффекта не дали, а в Роспотребнадзоре пообещали применить меры административного наказания в виде штрафа". Людям же пока остается не выходить на улицу без надобности и ходить в магазин перебежками.По словам фриганов – людей, которые промышляют собиранием списанных продуктов из магазинов и супермаркетов, продуктов в столице выбрасывается столько, что накормить можно всех нуждающихся : от хлеба и печенья до котлет, салатов из свежих овощей и мандаринов. Причиной списания овощей и фруктов может быть даже тот факт, что банан или томат оторвался от связки и "недостоин" лежать на виду. Участники движения намерены добиваться того, чтобы магазины не выбрасывали списанную еду, а передавали ее благотворительным организациям или волонтерам, которые будут раздавать ее бедным по примеру европейских стран. Также можно создать сеть магазинов для продуктов с истекшим сроком реализации, где товары продавались бы по цене на 30–50% меньше, чем в других магазинах. Однако власти, судя по всему, не слишком заинтересованы в этом.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 июня 2016 г. В Москве хотят создать карту помоек, куда выбрасывают пригодную еду

Фриганы утверждают, что большая часть еды, которую супермаркеты отправляют на помойку, включая продукты с истекающим сроком хранения, вполне пригодны для еды. Раздавать же ее нуждающимся, по примеру Европы, готовы не все.

