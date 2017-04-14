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Московский планетарий впервые устроит летние концерты на крыше
18 апреля 2017 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Развлечения  
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Московский Планетарий
В середине июня Московский планетарий впервые проведет летние концерты на крыше. Как сообщается на сайте столичной мэрии, концерты будут проходить в зрительном зале на крыше обсерватории музея "Парк неба": после концерта гости смогут понаблюдать в телескоп за луной, звездами и планетами Солнечной системы.

Первый концерт состоится 16 июня. На крыше планетария выступит отечественный музыкальный проект Arfasound, участники которого играют на арфе, виолончели, скрипке, флейте, саксофоне и барабанах. Они представят кавер-версии хитов Deep Purple, AC/DC, Linkin Park, Леди Гаги и других популярных групп и исполнителей. Концерт продлится с 21:00 до 23:00, билеты на шоу можно приобрести уже сейчас.

Примерный график выступлений уже составлен, но музыканты могут подавать заявки на любые летние даты: администрация планетария выберет из поданных заявок наиболее подходящие по формату проекты. Напомним, что 13 апреля в планетарии стартовал курс лекций для взрослых "Популярная астрономия для начинающих", в ходе которого профессиональные астрономы и астрофизики научат горожан самостоятельно находить звёзды и созвездия на "космическом" куполе-экране. Лекторы также расскажут горожанам о происхождении Солнечной системы, законах движения небесных тел и работе с телескопами. В Большой обсерватории ученики смогут изучить Луну, Солнце, звёзды и планеты Солнечной системы. В конце курса слушатели смогут использовать полученные знания на практике, побывав на астрономических наблюдениях в городских условиях.
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