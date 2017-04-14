Московский планетарий впервые устроит летние концерты на крыше

20 марта 2017 г. Курсы астрономии для взрослых посетителей откроют в столичном планетарии

Профессиональные астрономы и астрофизики научат горожан находить звёзды и созвездия на "космическом" куполе-экране и расскажут о Солнечной системе. Первая лекция стартует 13 апреля, записаться на курсы можно уже сейчас.