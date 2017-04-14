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В проект застройки 11-й Парковой вместо скандальных высоток вернули детский сад
18 апреля 2017 г. | Время публикации 14:40
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Global Look Press
Из утвержденных правил земельной застройки (ПЗЗ) по 11-й Парковой улице исчез проект строительства трех жилых высоток, против которых долгое время выступали жители района Северного Измайлово. Об этом, как пишет в своем блоге местный муниципальный депутат Дмитрий Барановский, накануне объявил заместитель председателя Москомархитектуры Александр Ильин.

Барановский отметил, что в новых ПЗЗ участку по адресу 11-я Парковая, 46 вернулось его прежнее назначение: "школы и детские сады". Хорошие для активистов новости сообщил и член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, который, ссылаясь на заявление представителя Москомархитектуры Наталью Шевцову, рассказал, что стройка на 11-й Парковой замораживается и прекращается.

Впрочем, как считает Барановский, изменение ПЗЗ - это очень хороший знак в пользу отмены строительства жилых домов, но только половина успеха. "Мы требуем отмены ГПЗУ (градостроительный план земельного участка, - прим. ред.) на строительство жилых домов. Мы продолжаем пикеты у Москомархитектуры", - подчеркнул муниципальный депутат.

Отметим, что в январе, невзирая на протесты жителей, рабочие вырубили на 11-й Парковой 504 дерева, включая 50-летние каштаны, липы, клены и яблоневый сад. До недавнего времени никакого цивилизованного диалога между москвичами и застройщикам не было. Лишь в конце марта компания "Инград" выступила с объяснением, почему решила заменить необходимую социальную инфраструктуру жилыми домами: якобы на участке слишком мало места для школы или детского сада (но достаточно для трех корпусов в 19 и 22 этажа).

В компании также поинтересовались, как застройщику компенсируют сотни миллионов рублей, уплаченные в бюджет Москвы за изменение вида разрешенного использования участка. Всего, по ее словам, компания должна уплатить 300 миллионов рублей. Барановский, комментируя это заявление, подметил, что сперва компания в нарушение проекта планировки перевела участок для детского сада под жилую застройку, а когда махинация вскрылась - начала жаловаться, что потеряла на этом деньги.
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