В московских поликлиниках тестируют прием пациентов по видеосвязи

Сервис приема пациентов по видеосвязи тестируется в нескольких московских поликлиниках, сообщил руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев. С его помощью попасть на прием к врачу можно не выходя из дома, однако воспользоваться сервисом могут только пациенты, которых врач уже знает.
"Иначе это лишено какого-либо смысла. Мы сейчас пилотируем в ряде поликлиник этот сервис, пытаемся понять, как реагирует врач, как реагирует пациент", – сказал Ермолаев, отметив, что видеосвязь с врачом первый раз "точно невозможна" (цитата ТАСС). Глава департамента отметил, что законодательство сейчас не позволяет проводить консультации по видео, но пока "коллеги работают над изменением законодательства, мы тестируем технологии". Какие поликлиники участвуют в тестировании, не уточняется.
В следующем году в столичных больницах хотят протестировать выдачу пациентам специальных браслетов для быстрого доступа к истории болезни. Такой браслет поможет, если пациент находится под наркозом, пояснил заместитель генерального директора ГКУ "Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения" Евгений Комаренко.
По его словам, технология пока только отрабатывается. "Вариантов много: от обычного штрихкодирования (бумажных браслетов) до применения микрочипов. В одних случаях необходима только идентификация [пациента], в других надо загружать данные о больном", – цитирует Комаренко агентство "Москва"
. До конца апреля доступ к данным пациента онлайн предоставят всем бригадам скорой помощи
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"В момент, когда бригада едет на выезд, она получает данные о пациенте, доступ к его электронной карте, после завершения вызова бригада передает информацию лечащему врачу пациента", – объяснил Комаренко. Врачи скорой помощи и неотложки смогут сверяться с результатами предыдущих приемов, лекарственными назначениями, информацией о хронических заболеваниях и аллергии пациента.