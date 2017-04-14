В московских поликлиниках тестируют прием пациентов по видеосвязи

5 апреля 2017 г. Врачи, к которым не надо записываться, начнут принимать москвичей в апреле

Дежурные врачи общей практики начнут принимать во всех поликлиниках. Их компетенция шире, чем у терапевтов. Они будут проводить диагностику и назначать лечение, не направляя пациентов к узкопрофильным специалистам.