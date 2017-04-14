Пользователи проекта "Активный гражданин" назвали памятник князю Владимиру лучшим в 2016 году Рубрики: Городская инфраструктура

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За монумент князю Владимиру на Боровицкой площади проголосовали 24% респондентов, за монумент композитору Сергею Прокофьеву в Камергерском переулке - 17%, за мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы, в парке Победы и монумент балерине Майе Плисецкой в сквере на Большой Дмитровке - по 15%. Бюсты летчиков-космонавтов в аллее Космонавтов на ВДНХ набрали 11% голосов, бюст генерала армии Ивана Черняховского в сквере на улице Черняховского - 9%, монумент маршалу Александру Василевскому на улице Василевского - 5%. Затруднились с ответом 5% участников голосования



Напомним, вопрос установки памятника князю Владимиру вызвал немало споров. Первоначально 300-тонный монумент планировалось поставить на Воробьевых горах, однако это решение встретило большое сопротивление москвичей. Власти долгое время отказывались прислушиваться к мнению горожан, пока инициаторы установки статуи из РВИО сами не предложили рассмотреть другие варианты.



В конечном счете выбрать место для памятника было решено с помощью сервиса "Активный гражданин", однако, как Пользователи проекта "Активный гражданин" выбрали лучший памятник, установленный в Москве в 2016 году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на страницу мобильного приложения проекта, посвященной голосованию, лучшим памятником 2016 года москвичи назвали монумент князю Владимиру на Боровицкой площади.За монумент князю Владимиру на Боровицкой площади проголосовали 24% респондентов, за монумент композитору Сергею Прокофьеву в Камергерском переулке - 17%, за мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы, в парке Победы и монумент балерине Майе Плисецкой в сквере на Большой Дмитровке - по 15%. Бюсты летчиков-космонавтов в аллее Космонавтов на ВДНХ набрали 11% голосов, бюст генерала армии Ивана Черняховского в сквере на улице Черняховского - 9%, монумент маршалу Александру Василевскому на улице Василевского - 5%. Затруднились с ответом 5% участников голосованияНапомним, вопрос установки памятника князю Владимиру вызвал немало споров. Первоначально 300-тонный монумент планировалось поставить на Воробьевых горах, однако это решение встретило большое сопротивление москвичей. Власти долгое время отказывались прислушиваться к мнению горожан, пока инициаторы установки статуи из РВИО сами не предложили рассмотреть другие варианты.В конечном счете выбрать место для памятника было решено с помощью сервиса "Активный гражданин", однако, как подметила депутат Елена Шувалова, в голосовании предлагались "три совершенно неподходящих места, из которых надо было выбрать наименее неподходящее". А интернет-издание "Медуза" выпустило онлайн-игру , позволяющую "установить" памятник в любом месте столицы и намекая на то, что решение по сути приняли в обход мнения горожан.



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