Блогер разоблачил девелопера, построившего элитное жилье вместо дворца спорта под носом у московских властей Общество Рубрики: Недвижимость

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Ежиков между тем отмечает, что застройщик уже вовсю продает отстроенные виллы под видом "корпусов временного пребывания" общей площадью 30 тысяч квадратных метров. При этом площадь непосредственно спортивного корпуса составляет лишь девять тысяч квадратных метров, на которых расположены один крохотный бассейн и один спортивный зал. "Это похоже на Дворец водных видов спорта? На мой взгляд - нет", - пишет блогер.



Автор публикации рассказал, что направил жалобу в государственные органы, приложив к письму скриншоты с сайта продавца и фотографию, на которой видно, что построенное вообще не соответствует тому, что изображено на информационном щите, установленном возле комплекса. "Никакого дворца там не строится, то есть строящийся объект не соответствует разрешению на строительство", - заявил он в обращении. В ответ ему пришла лишь отписка от председателя Мосгорстройнадзора Олега Антосенко: "Проблема не обнаружена".



Впрочем, спустя некоторое время проблему все-таки заметила Генпрокуратура. Дело в том, что застройщик комплекса является участником долевого строительства, а потому попадает в сферу компетенции Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве. Этот комитет провел собственную проверку. Результаты этой проверки Ежикову не предоставили, однако материалы были опубликованы в реестре прокурорских проверок. Судя по ним, застройщика уже привлекли к административной ответственности.



"Сейчас официально государственным органом подтверждено, что строится вовсе не спортивный объект, а домики на продажу (в противном случае там не было бы ни долевого строительства, ни права провести такую проверку). Ждем публикации новой проектной декларации и смотрим, как будут выкручиваться после этого господа Антосенко и иже с ним", - отметил Ежиков. В Серебряном Бору на северо-западе Москвы вместо обещанного застройщиком Дворца водных видов спорта появился элитный поселок, однако столичные власти этот факт решительно игнорируют, отвечая на жалобы смешными отписками, сообщает в своем блоге юрист Иван Ежиков. По его словам, попытки обратиться в правоохранительные органы также ни к чему не приводят: полиция просто теряет заявления на жуликов и нерадивых чиновников.Ежиков между тем отмечает, что застройщик уже вовсю продает отстроенные виллы под видом "корпусов временного пребывания" общей площадью 30 тысяч квадратных метров. При этом площадь непосредственно спортивного корпуса составляет лишь девять тысяч квадратных метров, на которых расположены один крохотный бассейн и один спортивный зал. "Это похоже на Дворец водных видов спорта? На мой взгляд - нет", - пишет блогер.Автор публикации рассказал, что направил жалобу в государственные органы, приложив к письму скриншоты с сайта продавца и фотографию, на которой видно, что построенное вообще не соответствует тому, что изображено на информационном щите, установленном возле комплекса. "Никакого дворца там не строится, то есть строящийся объект не соответствует разрешению на строительство", - заявил он в обращении. В ответ ему пришла лишь отписка от председателя Мосгорстройнадзора Олега Антосенко: "Проблема не обнаружена".Впрочем, спустя некоторое время проблему все-таки заметила Генпрокуратура. Дело в том, что застройщик комплекса является участником долевого строительства, а потому попадает в сферу компетенции Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве. Этот комитет провел собственную проверку. Результаты этой проверки Ежикову не предоставили, однако материалы были опубликованы в реестре прокурорских проверок. Судя по ним, застройщика уже привлекли к административной ответственности."Сейчас официально государственным органом подтверждено, что строится вовсе не спортивный объект, а домики на продажу (в противном случае там не было бы ни долевого строительства, ни права провести такую проверку). Ждем публикации новой проектной декларации и смотрим, как будут выкручиваться после этого господа Антосенко и иже с ним", - отметил Ежиков.



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