"Медуза" перечислила знакомых Хуснуллина, получивших миллиардные контракты благодаря реновации Рубрики: Недвижимость

Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы



По словам специального корреспондента портала Ивана Голунова, все конкурсы проводило принадлежащее городу Управление гражданского строительства (УГС), созданное в 2011 году по инициативе Хуснуллина. Эта организация отвечает за социальные объекты и жилье, которое возводится за счет государства. К настоящему моменту крупнейшим проектом УГС является район Некрасовка, который находится неподалеку от мусоросжигательного завода и очистных сооружений, а в народе именуется "социальным муравейником" из-за понастроенных там многоэтажек.



Сейчас УГС возглавляет заслуженный строитель Татарстана Дамир Газизов, который работал начальником управления капитального строительства и реконструкции Казани в годы, когда Хуснуллин возглавлял Минстрой Татарстана. Газизов покинул госслужбу в 2006 году, когда против него было возбуждено уголовное дело. Он подозревался в оказании давления на членов конкурсной комиссии, в результате чего тендер на реконструкцию центрального стадиона Казани выиграл его приятель. Впрочем, через несколько лет дело было закрыто.



Газизов - лишь один из многочисленных земляков Хуснуллина, задействованных в программе реновации. Так, на юго-западе Москвы два дома для переселенцев будет строить компания "Ай Пи Групп", которая в последние годы проектировала жилые дома по заказу УГС. Совет директоров этой фирмы возглавляет Рашид Нуруллин, выросший с вице-мэром в татарском райцентре Чистополь. В 90-х они оба были заместителями гендиректора в госкомпании "Татэнерго", а в 2000-х Нуруллин работал в местном главном инвестиционно-строительном управлении - фактически аналоге московского УГС. "Ай Пи Групп" также спроектировала четыре жилых дома на улице Судостроительной в Нагатино, куда будут переселены участники реновации первой волны.



Другая татарская компания, "Алев групп", проектирует новые жилые дома для района Кузьминки. Основали ее бывшие сотрудники "МД-Арх", который в 2000-х был одним из самых успешных строительных холдингов Татарстана. Там же в Кузьминках строить дома для переселенцев будет и малоизвестная Строительно-монтажная компания, которая получит на эти цели 5,56 миллиарда рублей. Ее руководство часто менялось, но большинство из предпринимателей так или иначе связаны со строительством в Татарстане.



В контракте с УГС у Строительно-монтажной компании указан номер телефона, по которому сообщают, что это фирма "Выбор строй монтаж". Компания со схожим названием - "Выбор строй проект" (ВСП) является чемпионом по контрактам на строительство стартовых домов в районах реновации: она получит от государства почти 10 миллиардов рублей на возведение жилья в Останкино, Очаково, Измайлово и Богородском. Примечательно, что в одном из первых домов, построенных ВСП по заказу города, были обнаружены нарушения при заливке бетона, из-за чего в стенах образовались пустоты.



Корреспондент "Медузы" также обратил внимание на то, что несколько контрактов на строительство стартовых домов для реновации досталось бывшим военным управленцам. Более 10 лет назад Хуснуллин будучи министром строительства Татарстана познакомился с Сергеем Левкиным, нынешним главой департамента градостроительной политики Москвы, в котором и разрабатывалась программа реновации. Левкин до середины 2000-х возглавлял Военно-строительное управление города Москвы, подчиненное Министерству обороны РФ, а затем госкомпанию "Особые экономические зоны", потратившую почти 100 миллионов рублей на создание туристической зоны на непригодном участке, представлявшем собой болото.



В проекте реновации также задействованы компании, связанные со строительством в Чечне. Одна из них, "Смарт менеджмент", принадлежит бизнесмену Саид-Магомеду Зубайреву. На открытие московского офиса компании приезжал депутат Госдумы Адам Делимханов, который считается правой рукой главы Чечни Рамзана Кадырова. Есть среди подрядчиков и фирмы, о которых не известно ничего. Например, организация "Строительные технологии", получившая 2,7 миллиарда рублей на строительство четырех домов. Ее владелец - житель Мордовии Андрей Козлов, ранее владевший частным охранным предприятием "Беркут".



Напомним, в начале недели стало известно, что программа реновации, которая была объявлена только в феврале этого года, Правительство Москвы с октября 2016 года по февраль 2017-го провело 51 конкурс и выбрало подрядчиков для строительства жилых домов, которые позже оказались включены в программу реновации. Как показало расследование "Медузы" , победителями тендеров зачастую становились компании, владельцами которых являются земляки или давние знакомые заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, ранее возглавлявшего Министерство строительства Татарстана.По словам специального корреспондента портала Ивана Голунова, все конкурсы проводило принадлежащее городу Управление гражданского строительства (УГС), созданное в 2011 году по инициативе Хуснуллина. Эта организация отвечает за социальные объекты и жилье, которое возводится за счет государства. К настоящему моменту крупнейшим проектом УГС является район Некрасовка, который находится неподалеку от мусоросжигательного завода и очистных сооружений, а в народе именуется "социальным муравейником" из-за понастроенных там многоэтажек.Сейчас УГС возглавляет заслуженный строитель Татарстана Дамир Газизов, который работал начальником управления капитального строительства и реконструкции Казани в годы, когда Хуснуллин возглавлял Минстрой Татарстана. Газизов покинул госслужбу в 2006 году, когда против него было возбуждено уголовное дело. Он подозревался в оказании давления на членов конкурсной комиссии, в результате чего тендер на реконструкцию центрального стадиона Казани выиграл его приятель. Впрочем, через несколько лет дело было закрыто.Газизов - лишь один из многочисленных земляков Хуснуллина, задействованных в программе реновации. Так, на юго-западе Москвы два дома для переселенцев будет строить компания "Ай Пи Групп", которая в последние годы проектировала жилые дома по заказу УГС. Совет директоров этой фирмы возглавляет Рашид Нуруллин, выросший с вице-мэром в татарском райцентре Чистополь. В 90-х они оба были заместителями гендиректора в госкомпании "Татэнерго", а в 2000-х Нуруллин работал в местном главном инвестиционно-строительном управлении - фактически аналоге московского УГС. "Ай Пи Групп" также спроектировала четыре жилых дома на улице Судостроительной в Нагатино, куда будут переселены участники реновации первой волны.Другая татарская компания, "Алев групп", проектирует новые жилые дома для района Кузьминки. Основали ее бывшие сотрудники "МД-Арх", который в 2000-х был одним из самых успешных строительных холдингов Татарстана. Там же в Кузьминках строить дома для переселенцев будет и малоизвестная Строительно-монтажная компания, которая получит на эти цели 5,56 миллиарда рублей. Ее руководство часто менялось, но большинство из предпринимателей так или иначе связаны со строительством в Татарстане.В контракте с УГС у Строительно-монтажной компании указан номер телефона, по которому сообщают, что это фирма "Выбор строй монтаж". Компания со схожим названием - "Выбор строй проект" (ВСП) является чемпионом по контрактам на строительство стартовых домов в районах реновации: она получит от государства почти 10 миллиардов рублей на возведение жилья в Останкино, Очаково, Измайлово и Богородском. Примечательно, что в одном из первых домов, построенных ВСП по заказу города, были обнаружены нарушения при заливке бетона, из-за чего в стенах образовались пустоты.Корреспондент "Медузы" также обратил внимание на то, что несколько контрактов на строительство стартовых домов для реновации досталось бывшим военным управленцам. Более 10 лет назад Хуснуллин будучи министром строительства Татарстана познакомился с Сергеем Левкиным, нынешним главой департамента градостроительной политики Москвы, в котором и разрабатывалась программа реновации. Левкин до середины 2000-х возглавлял Военно-строительное управление города Москвы, подчиненное Министерству обороны РФ, а затем госкомпанию "Особые экономические зоны", потратившую почти 100 миллионов рублей на создание туристической зоны на непригодном участке, представлявшем собой болото.В проекте реновации также задействованы компании, связанные со строительством в Чечне. Одна из них, "Смарт менеджмент", принадлежит бизнесмену Саид-Магомеду Зубайреву. На открытие московского офиса компании приезжал депутат Госдумы Адам Делимханов, который считается правой рукой главы Чечни Рамзана Кадырова. Есть среди подрядчиков и фирмы, о которых не известно ничего. Например, организация "Строительные технологии", получившая 2,7 миллиарда рублей на строительство четырех домов. Ее владелец - житель Мордовии Андрей Козлов, ранее владевший частным охранным предприятием "Беркут".Напомним, в начале недели стало известно, что программа реновации, которая была объявлена только в феврале этого года, планировалась еще с 2014-го , вплоть до конкретных микрорайонов, жителей которых будут переселять. Источники в мэрии сообщали, что изначально о старте новой программы по сносу планировалось объявить в конце 2017 года, когда должна была закончиться предыдущая, "лужковская" программа сноса. Однако затем программу перенесли на более ранние сроки, чтобы получить первые результаты к выборам мэра, которые пройдут в 2018 году, и дать поводы для пиар-активности провластным кандидатам в муниципальные депутаты.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 15 августа 2017 г. "Медуза": программу реновации готовили с 2014 года

По данным СМИ, программа реновации планировалась с 2014 года и должна была начаться в 2018 году. Однако ее решили перенести на более ранние сроки, чтобы получить первые результаты к выборам мэра в том же 2018 году.

