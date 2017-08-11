Активист обвинил сотрудников Росгвардии в разрыве связок руки из-за парковки возле мэрии

Гражданский активист Вадим Коровин сообщил в своем Twitter
, что сотрудники вневедомственной охраны напали на него за отказ убрать машину с парковки возле московской мэрии. Инцидент произошел во время рейда против незаконных парковок, в котором Коровин участвовал с двумя другими активистами Константином Алтуховым и Яном Кателевским, уточняется на сайте краснаямосква.рф
. Они хотели убрать конусы и открутить таблички, ограничивающие право на парковку.
Когда Коровин отошел к своему автомобилю за инструментами, его задержали и травмировали ему руку. Изначально было подозрение на перелом, затем подтвердился разрыв связок. Коровин вел видеотрансляцию
происходящего в своем микроблоге. Активист уточнил, что задержать его пытался сотрудник службы безопасности в гражданском, а затем майор полиции выкрутил ему руку.
После этого Коровина завели в четвертый подъезд мэрии и продержали там около получаса с застегнутыми за спиной наручниками. На просьбы перестегнуть наручники полицейские не реагировали. По словам активиста, сотрудники Росгвардии не позволяли врачам отвезти его в НИИ имени Склифосовского и настаивали на том, чтобы доставить Коровина в отделение полиции Тверского района.
Позже Коровина все-таки передали медикам, в том числе для медицинского освидетельствования. При этом Коровин заподозрил, что его "хотят сделать пьяным", так как сотрудница НИИ якобы дважды приносила вскрытый мундштук для алкотестера. После обследования и наложения повязки Коровина все же доставили в ОВД. Активист намерен подать гражданский иск к мэрии "за всю эту самодеятельность".