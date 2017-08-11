Снесенный исторический вокзал в Кунцево должны были охранять четыре московских ведомства

17 августа 2017 г. В Москве вопреки протестам снесли последний малый вокзал эпохи сталинского ампира

Здание конца 1940-х годов на платформе "Рабочий поселок" снесли в рамках реконструкции и прокладки четвертого пути для ускоренного движения электричек. Активисты просили сделать вокзал объектом культурного наследия.