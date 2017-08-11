Снесенный исторический вокзал в Кунцево должны были охранять четыре московских ведомства

Мосгорнаследие намерено возбудить административное дело по факту сноса одного из немногих сохранившихся в столице малых вокзалов
на платформе Рабочий поселок. Об этом агентству "Москва"
сообщил глава ведомства Алексей Емельянов. Здание претендовало на статус объекта культурного наследия и на время рассмотрения этого вопроса находилось под охраной Мосгорнаследия.
Вокзал принадлежал ОАО "РЖД". В июле Мосгорнаследие уведомляло компанию о необходимости сохранить здание и не проводить работы, которые могут ему повредить. Следить за сохранностью вокзала должны были Москомархитектура, Объединение административно-технических инспекций и Мосгосстройнадзор. "Мосгорнаследие рассматривает вопрос об определении конкретных должностных лиц, пренебрегших предписаниями, и возбуждении административных дел по факту сноса находящегося под охраной государства здания", - сказал Емельянов.
Реконструкция на этом участке ведется ради прокладки четвертого пути для ускоренного движения электричек от Белорусского вокзала до Одинцово. В пресс-службе Московской железной дороги, комментируя снос вокзала, сослались на данные того же Мосгорнаследия о том, что памятников на месте работ нет, пишет "Российская газета"
. После строительства новой платформы планируется снести всю старую платформу Рабочий поселок, сообщил РИАМО
представитель пресс-службы МЖД.
Напомним, вокзал 1940-х годов постройки на станции Рабочий поселок снесли до основания в ночь на 17 августа. До этого активисты неоднократно просили сохранить здание: оно было ярким образцом сталинского ампира и, по сути, памятником возрождения Москвы после Великой Отечественной войны. По словам координатора движения "Архнадзор" Юрия Егорова, РЖД из экономии избавляется от любых зданий, которые содержатся на балансе компании.
"Любое здание - обуза. Экономят на всем. К примеру, в текущем году РЖД пытались снести водонапорную башню на станции Подсолнечная, однако ее удалось отбить. Бывает, доходит до абсурда: чтобы уволить трех работников станции и не платить им копеечные зарплаты, была закрыта целая станция Назимово Октябрьского направления. И плевать, что там удобно сгружать грузы. Компании удалось сэкономить 700 тысяч рублей в год, но что это для гиганта РЖД?" - рассказал Егоров порталу Activatica.org
.
Он также отметил, что монополист никогда не обсуждает проекты с жителями, так что об уничтожении очередного здания становится известно уже постфактум. После сноса вокзала на платформе Рабочий поселок в Москве осталось лишь три подобных малых вокзала: конструктивистский на станции Фили, в стиле модерн на станции Царицыно и еще один вокзал на станции Ховрино. "Однако малый вокзал на Рабочем поселке был уникальным в своем стиле", - заключил градозащитник.