Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро закроется после ЧМ по футболу Рубрики: Метрополитен

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Во время ремонта для пассажиров останется доступна станция "Смоленская" Филевской линии. Заменить эскалаторы в следующем году также планируется на станциях "Новослободская", "Рижская" и "Киевская". Между тем на четыре месяца может задержаться открытие после ремонта южного вестибюля станции "Спортивная" Сокольнической линии (выход к МЦК).



"Планируемый срок ввода станции после ремонта - май 2018 года", - сказал Дощатов, слова которого приводит



"Официально контракт с подрядчиком заключен на 14 месяцев с момента подписания 25 марта. В соответствии с технологиями такие работы занимают 14 месяцев. Они нам гарантируют, что за это время работы будут закончены", - пояснил собеседник агентства. В результате реконструкции к трем эскалаторам вестибюля добавится четвертый. Турникетов тоже станет больше - 15 вместо девяти. После открытия южного вестибюля "Спортивной" на ремонт планируется снова закрыть северный. При этом реставрация и замена эскалаторов проводилась там совсем недавно - с мая по август прошлого года и в феврале этого. Станция метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии закроется на ремонт единственного вестибюля и замену эскалаторов. Это произойдет в следующем году после чемпионата мира по футболу, сообщил начальник дирекции инфраструктуры Московского метрополитена Дмитрий Дощатов. На сайте департамента транспорта уточняется, что работы начнутся осенью-зимой 2018 года.Во время ремонта для пассажиров останется доступна станция "Смоленская" Филевской линии. Заменить эскалаторы в следующем году также планируется на станциях "Новослободская", "Рижская" и "Киевская". Между тем на четыре месяца может задержаться открытие после ремонта южного вестибюля станции "Спортивная" Сокольнической линии (выход к МЦК)."Планируемый срок ввода станции после ремонта - май 2018 года", - сказал Дощатов, слова которого приводит РИАМО . Ранее сообщалось, что южный вестибюль будет закрыт до 30 января. В пресс-службе московского метро ТАСС пояснили, что по-прежнему рассчитывают на эту дату, но точный срок выполнения работ может гарантировать только подрядчик."Официально контракт с подрядчиком заключен на 14 месяцев с момента подписания 25 марта. В соответствии с технологиями такие работы занимают 14 месяцев. Они нам гарантируют, что за это время работы будут закончены", - пояснил собеседник агентства. В результате реконструкции к трем эскалаторам вестибюля добавится четвертый. Турникетов тоже станет больше - 15 вместо девяти. После открытия южного вестибюля "Спортивной" на ремонт планируется снова закрыть северный. При этом реставрация и замена эскалаторов проводилась там совсем недавно - с мая по август прошлого года и в феврале этого.



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