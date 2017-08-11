Благоустроители Терлецкого парка подтасовали документы, чтобы возвести там развлекательные комплексы

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) призвали
правоохранительные и надзорные органы проверить факты подмены проекта благоустройства Терлецкого лесопарка на востоке столицы. По данным общественников, существует два варианта пакета документов, однако публичные слушания и государственная экологическая экспертиза проводились только по одному из них, а контракт с подрядчиком мэрия заключила по другому.
Разница между этими проектами огромна: утвержденный чиновниками план благоустройства включает в себя строительство на территории лесопарка двух объемных сооружений - многофункциональных культурно-досуговых комплексов. "Неважно, капитальные эти сооружения или некапитальные, имеют они фундамент или нет. Важно то, что это объемные сооружения, нарушающие исторически сложившийся природный и историко-культурный охраняемый ландшафт", - возмутилась эксперт столичного штаба ОНФ Галина Морозова.
В управе района Ивановское местных жителей заверили, что работы будут приостановлены до получения заключения экологической экспертизы, однако следующей же ночью благоустройство возобновилось.
Как отмечают активисты, в 30 метрах от восточного берега Купального пруда работает тяжелая строительная техника, нанося вред почве. Дорожки в природном парке стали асфальтированными, а для двух будущих развлекательных комплексов строители уже начали готовить площадки. "Все эти действия приведут к нарушению природного ландшафта и изменению среды обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Москвы", - подчеркнули в ОНФ.