Благоустроители Терлецкого парка подтасовали документы, чтобы возвести там развлекательные комплексы

17 августа 2017 г. Активисты раскритиковали задуманную мэрией "вакханалию" в Братеевской пойме

Эта пойма - редкий природный комплекс в непосредственной близости к Москве-реке, но в мэрии считают ее "пустырем". Чиновники уже выделили 1,5 миллиарда на создание там парка, а в столице это обычно оборачивается массовыми вырубками.