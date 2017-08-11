Директор и главный инженер сгоревшей типографии, где погибли 17 человек, получили 2,5 и 3,5 года колонии

13 сентября 2016 г. Главный инженер сгоревшей типографии пришел к следователям, но вину не признал

Главному инженеру ООО "Печатный экспресс" Антону Яцкову заочно предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности. Мужчина сам явился в органы после того, как следователи установили с ним контакт.