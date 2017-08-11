Директор и главный инженер сгоревшей типографии, где погибли 17 человек, получили 2,5 и 3,5 года колонии

Бутырский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии поселения директора типографии на Алтуфьевском шоссе, где год назад в пожаре погибли 17 человек
. Второй фигурант дела, главный инженер типографии, получил 3,5 года колонии-поселения, сообщает
Главное следственное управление СК по Москве.
Пожар в типографии "Печатный экспресс" на Алтуфьевском шоссе произошел утром 27 августа 2016 года во время пересменки. Несколько работниц поднялись в раздевалку на четвертый этаж, чтобы забрать вещи, и оказались отрезаны огнем. 16 женщин погибли на месте, задохнувшись дымом, еще одна девушка умерла в больнице. Среди погибших было 14 гражданок Киргизии и три россиянки.
Следствие установило, что пожар возник из-за неисправного освещения. Быстрому распространению огня способствовало то, что помещения были завалены горючими токсичными веществами и предметами. А самовольная перепланировка не позволила людям выбраться из огня. Кроме того, в типографии был незаконно установлен грузовой лифт. Дым поднялся по шахте к четвертому этажу, где находились женщины.
По факту пожара было возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Директор типографии Сергей Москвин и главный инженер Антон Яцков были объявлены в розыск, но позже оба сами явились к следователям. Москвин признал свою вину
, в том числе в организации незаконной миграции. Однако в ходе предварительного следствия дело о незаконной миграции было прекращено, передает "Интерфакс"
со ссылкой на адвоката Елену Звездину.
Москвин также выплатил компенсацию морального вреда родственникам 16 из 17 погибших. Суд принял это как смягчающие обстоятельства. Яцков вину не признал
. Как пояснила Business FM
его адвокат Елена Филонова, Яцков работал не в ООО "Печатный экспресс", где трудились погибшие женщины, а в организации со схожим названием - ООО "Типография "Печатный экспресс". Следствие вменило ему то, что он не провел с работниками противопожарный инструктаж, но, по словам защитницы, Яцков и не мог сделать это в фирме, сотрудником которой не был.
Адвокат также уточнила, что главный инженер отвечал только за пять офисов, где никто не погиб. За производственные помещения и склады, где вместе с печатной продукцией хранились автомобильные покрышки, отвечал другой человек, который уволился за месяц до пожара. В связи с этим всю ответственность на себя возложил Москвин. Радиостанция отмечает, что большинство представителей погибших просили о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Сестра одной из жертв выступила против и добилась взыскания с обвиняемых 1 миллиона 150 тысяч рублей.