Площадь Тверская Застава и соседние улицы снова закроют для транспорта на все выходные Рубрики: Автотранспорт

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Движение закроется на участках 1-й Брестской и 2-й Брестской улиц до пересечения с Большой Грузинской. При этом 2-ю Брестскую будут перекрывать только по ночам с 1:00 до 5:00. В те же часы для автомобилей будет недоступна и улица Грузинский Вал от пересечения со 2-й Брестской улицей до Большого Кондратьевского переулка.



На участке Грузинского Вала от Большого Кондратьевского до Грузинского переулка по ночам движение будет доступно только в сторону улицы Пресненский Вал. Проехать по перекрытым улицам и переулкам во время ремонта смогут только местные жители, спецтранспорт и машины экстренных служб. В выходные также остановится движение по улице Бутырский Вал от Тверской Заставы до 1-го Лесного переулка.



Движение по площади Тверская Застава и трем примыкающим улицам будет перекрыто в выходные для укладки асфальта, сообщает mos.ru . Проезд закроется с полуночи 19 августа до пяти утра 21 августа. Движение по 1-й Тверской-Ямской улице, где новый асфальт уже есть, перекрывать не будут.Движение закроется на участках 1-й Брестской и 2-й Брестской улиц до пересечения с Большой Грузинской. При этом 2-ю Брестскую будут перекрывать только по ночам с 1:00 до 5:00. В те же часы для автомобилей будет недоступна и улица Грузинский Вал от пересечения со 2-й Брестской улицей до Большого Кондратьевского переулка.На участке Грузинского Вала от Большого Кондратьевского до Грузинского переулка по ночам движение будет доступно только в сторону улицы Пресненский Вал. Проехать по перекрытым улицам и переулкам во время ремонта смогут только местные жители, спецтранспорт и машины экстренных служб. В выходные также остановится движение по улице Бутырский Вал от Тверской Заставы до 1-го Лесного переулка.



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