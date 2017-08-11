Рекордная для августа жара будет держаться в Москве в выходные Рубрики: Погода

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Один из трех ближайших дней также может стать самым жарким в 2017 году. Прежний температурный максимум этого года в столице зафиксирован 29 июля - 31,9 градуса. Абсолютный максимум температуры 20 августа установлен в 1954-м и 1972 годах - 32,6 градуса, 21 августа 1972 года термометры показывали 34,8 градуса. Температура, близкая к рекордной для августа, будет держаться в Москве в ближайшие три дня. Воздух прогреется выше 30 градусов, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро. "Не исключено, что в субботу будет установлен новый абсолютный максимум дня. Пока максимальная температура для 19 августа в столице была зафиксирована в 1954 году, когда воздух раскалился до 31,5 градуса", - рассказал собеседник агентства.Один из трех ближайших дней также может стать самым жарким в 2017 году. Прежний температурный максимум этого года в столице зафиксирован 29 июля - 31,9 градуса. Абсолютный максимум температуры 20 августа установлен в 1954-м и 1972 годах - 32,6 градуса, 21 августа 1972 года термометры показывали 34,8 градуса.



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