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Один из водителей погиб в ДТП автобуса и легковушки на юге Москвы
18 февраля 2017 г. | Время публикации 15:40 | Последние изменения 16:04
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с рейсовым автобусом на Варшавском шоссе, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в правоохранительных органах. По его словам, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля "Фольксваген" и рейсового автобуса 737 водитель легковушки погиб, пассажиры автобуса не пострадали.

По данным пресс-службы "Мосгортранса", водителю легкового автомобиля перед аварией стало плохо. "В 13:40 в районе дома 261 по Варшавскому шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса 737 маршрута и автомобиля. По предварительной информации, водителю автомобиля стало плохо, он потерял управление и въехал в заднюю часть автобуса", – сказал собеседник агентства.

Сотрудник пресс-службы также отметил, что прибывшие на место врачи констатировали смерть водителя легковушки. "Точную причину смерти установит дополнительная экспертиза. В общественном транспорте пострадавших нет", – сказал он.
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Суббота, 18 февраля 2017 г. // Последняя новость 18:00
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