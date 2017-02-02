Один из водителей погиб в ДТП автобуса и легковушки на юге Москвы Происшествия Рубрики: Автотранспорт

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По данным пресс-службы "Мосгортранса", водителю легкового автомобиля перед аварией стало плохо. "В 13:40 в районе дома 261 по Варшавскому шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса 737 маршрута и автомобиля. По предварительной информации, водителю автомобиля стало плохо, он потерял управление и въехал в заднюю часть автобуса", – сказал собеседник агентства.



Сотрудник пресс-службы также отметил, что прибывшие на место врачи констатировали смерть водителя легковушки. "Точную причину смерти установит дополнительная экспертиза. В общественном транспорте пострадавших нет", – сказал он. Водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с рейсовым автобусом на Варшавском шоссе, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в правоохранительных органах. По его словам, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля "Фольксваген" и рейсового автобуса 737 водитель легковушки погиб, пассажиры автобуса не пострадали.По данным пресс-службы "Мосгортранса", водителю легкового автомобиля перед аварией стало плохо. "В 13:40 в районе дома 261 по Варшавскому шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса 737 маршрута и автомобиля. По предварительной информации, водителю автомобиля стало плохо, он потерял управление и въехал в заднюю часть автобуса", – сказал собеседник агентства.Сотрудник пресс-службы также отметил, что прибывшие на место врачи констатировали смерть водителя легковушки. "Точную причину смерти установит дополнительная экспертиза. В общественном транспорте пострадавших нет", – сказал он.



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