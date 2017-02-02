]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
февраля
pda
Поиск
Архив

Нудистский пляж в Серебряном бору власти столицы решили закрыть
18 февраля 2017 г. | Время публикации 12:45 | Последние изменения 12:58
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
История знаменитого, причем единственного московского нудистского пляжа в Серебряном Бору подошла к концу пишет "Московский комсомолец". Как стало известно изданию, уже нынешним летом любителям принимать солнечные ванны в костюмах Адама и Евы придется искать себе другое место для удовлетворения естественных потребностей.

Как рассказал председатель правления московского отделения федерации натуристов Сергей Митюшин, последние пять лет не утихают разговоры о переселении или выселении "голышей" куда-нибудь за МКАД, например в Новую Москву. А в феврале активисты и местные жители увидели, что на месте девственно чистого берега началось строительство.

"Это будут помосты, – объясняет прораб. – Мне дали проект, подтвержденный Мосприродой, и я по нему работаю. На помостах будут лежаки. А почему конструкции капитальные? Чтоб много лет стояло". В департаменте природопользования пояснили, что "это не капитальное строительство, а благоустройство – оборудование площадки для лежаков на пляже".

Так что в том месте, где раньше привечали только отдыхающих в костюмах Адама и Евы, видимо, уже этим летом смогут отдохнуть все желающие. Разумеется, сами нудисты от таких перемен не в восторге. Но выход из ситуации уже нашли. "Вообще мы уже не раз думали переместиться на другое место, – продолжает Александр. – Опять же в Серборе есть уютное место на мысе. Попробуем позагорать в этом году там, посмотрим на реакцию. А если и оттуда погонят, мест в столице много".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.02.2017   15:52
4
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 18 февраля 2017 г. // Последняя новость 14:10
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>