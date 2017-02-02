Нудистский пляж в Серебряном бору власти столицы решили закрыть Общество Рубрики: Городская инфраструктура

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Как рассказал председатель правления московского отделения федерации натуристов Сергей Митюшин, последние пять лет не утихают разговоры о переселении или выселении "голышей" куда-нибудь за МКАД, например в Новую Москву. А в феврале активисты и местные жители увидели, что на месте девственно чистого берега началось строительство.



"Это будут помосты, – объясняет прораб. – Мне дали проект, подтвержденный Мосприродой, и я по нему работаю. На помостах будут лежаки. А почему конструкции капитальные? Чтоб много лет стояло". В департаменте природопользования пояснили, что "это не капитальное строительство, а благоустройство – оборудование площадки для лежаков на пляже".



Так что в том месте, где раньше привечали только отдыхающих в костюмах Адама и Евы, видимо, уже этим летом смогут отдохнуть все желающие. Разумеется, сами нудисты от таких перемен не в восторге. Но выход из ситуации уже нашли. "Вообще мы уже не раз думали переместиться на другое место, – продолжает Александр. – Опять же в Серборе есть уютное место на мысе. Попробуем позагорать в этом году там, посмотрим на реакцию. А если и оттуда погонят, мест в столице много". История знаменитого, причем единственного московского нудистского пляжа в Серебряном Бору подошла к концу пишет "Московский комсомолец" . Как стало известно изданию, уже нынешним летом любителям принимать солнечные ванны в костюмах Адама и Евы придется искать себе другое место для удовлетворения естественных потребностей.Как рассказал председатель правления московского отделения федерации натуристов Сергей Митюшин, последние пять лет не утихают разговоры о переселении или выселении "голышей" куда-нибудь за МКАД, например в Новую Москву. А в феврале активисты и местные жители увидели, что на месте девственно чистого берега началось строительство."Это будут помосты, – объясняет прораб. – Мне дали проект, подтвержденный Мосприродой, и я по нему работаю. На помостах будут лежаки. А почему конструкции капитальные? Чтоб много лет стояло". В департаменте природопользования пояснили, что "это не капитальное строительство, а благоустройство – оборудование площадки для лежаков на пляже".Так что в том месте, где раньше привечали только отдыхающих в костюмах Адама и Евы, видимо, уже этим летом смогут отдохнуть все желающие. Разумеется, сами нудисты от таких перемен не в восторге. Но выход из ситуации уже нашли. "Вообще мы уже не раз думали переместиться на другое место, – продолжает Александр. – Опять же в Серборе есть уютное место на мысе. Попробуем позагорать в этом году там, посмотрим на реакцию. А если и оттуда погонят, мест в столице много".



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