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В одном из домов в новой Москве нашли мертвого гражданина Китая
18 февраля 2017 г. | Время публикации 17:30
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Гражданина Китая нашли мертвым в одном из домов в новой Москве, у погибшего зафиксировали рану головы и переломы, сообщает агентство РИАМО со ссылкой на Life.

"Тело 46-летнего гражданина КНР с ушибленными ранами и переломами было обнаружено в доме на территории новой Москвы", – говорится в сообщении. По информации издания, мужчину с несколькими переломами и раной головы привезли в травмпункт его сограждане. Медики констатировали смерть и сообщили о происшествии в полицию, которая теперь выясняет все обстоятельства смерти гражданина Китая.
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