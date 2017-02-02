В одном из домов в новой Москве нашли мертвого гражданина Китая Рубрики: Криминал

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"Тело 46-летнего гражданина КНР с ушибленными ранами и переломами было обнаружено в доме на территории новой Москвы", – говорится в сообщении. По информации издания, мужчину с несколькими переломами и раной головы привезли в травмпункт его сограждане. Медики констатировали смерть и сообщили о происшествии в полицию, которая теперь выясняет все обстоятельства смерти гражданина Китая. Гражданина Китая нашли мертвым в одном из домов в новой Москве, у погибшего зафиксировали рану головы и переломы, сообщает агентство РИАМО со ссылкой на Life."Тело 46-летнего гражданина КНР с ушибленными ранами и переломами было обнаружено в доме на территории новой Москвы", – говорится в сообщении. По информации издания, мужчину с несколькими переломами и раной головы привезли в травмпункт его сограждане. Медики констатировали смерть и сообщили о происшествии в полицию, которая теперь выясняет все обстоятельства смерти гражданина Китая.



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