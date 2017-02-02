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В крупном ДТП на шоссе Энтузиастов погиб один человек
18 февраля 2017 г. | Время публикации 14:10 | Последние изменения 14:14
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
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Агентство городских новостей "Москва"
Восемь автомобилей столкнулись на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом в Москве, один человек погиб, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

"На пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом в сторону области столкнулись восемь машин, один человек погиб", – сказал собеседник агентства. Кроме того, как сообщает телеканал "Москва 24", одного серьезно пострадавшего человека госпитализировали в больницу на вертолете. Движение транспорта по шоссе Энтузиастов в сторону области затруднено.

Как уточняет телеканал , в аварию попали автомобили ВАЗ, Hyundai, Volvo, Skoda, Honda и Volkswagen, а также две машины марки Toyota. По словам очевидцев, машины столкнулись по цепочке.
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Суббота, 18 февраля 2017 г. // Последняя новость 14:10
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