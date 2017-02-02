В крупном ДТП на шоссе Энтузиастов погиб один человек

Восемь автомобилей столкнулись на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом в Москве, один человек погиб, сообщил РИАМО
в субботу дежурный офицер столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.
"На пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом в сторону области столкнулись восемь машин, один человек погиб", – сказал собеседник агентства. Кроме того, как сообщает телеканал "Москва 24"
, одного серьезно пострадавшего человека госпитализировали в больницу на вертолете. Движение транспорта по шоссе Энтузиастов в сторону области затруднено.
Как уточняет телеканал , в аварию попали автомобили ВАЗ, Hyundai, Volvo, Skoda, Honda и Volkswagen, а также две машины марки Toyota. По словам очевидцев, машины столкнулись по цепочке.