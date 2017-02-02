В Москве задержан лжетеррорист, сообщивший о готовящемся взрыве на севере столицы Общество Рубрики: Криминал

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Как рассказали в главке, 15 февраля в службу "112" позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован дом 13 на Ленинградском шоссе. На место ЧП выезжали сотрудники экстренных служб города, проводилась эвакуация людей и осмотр помещений дома с использованием служебных собак. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.



"В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался 40-летний житель Москвы. Против задержанного возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма", – сказали в пресс-службе. По данной статье злоумышленнику грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в ложном сообщении о готовящемся взрыве в административном здании на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.Как рассказали в главке, 15 февраля в службу "112" позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован дом 13 на Ленинградском шоссе. На место ЧП выезжали сотрудники экстренных служб города, проводилась эвакуация людей и осмотр помещений дома с использованием служебных собак. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было."В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался 40-летний житель Москвы. Против задержанного возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма", – сказали в пресс-службе. По данной статье злоумышленнику грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.



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