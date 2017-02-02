На юго-западе Москвы грабитель отобрал у безработной 10 млн рублей и скрылся Рубрики: Криминал

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"17 февраля в 21:55 в полицию поступило сообщение о грабеже по адресу: ул. Ивана Бабушкина, д. 20. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 20:15 у дома по указанному адресу, неизвестный, кулаком разбил правое переднее стекло в припаркованной машине BMW Х6, под управлением 29-летней женщины и открыто похитил из салона полиэтиленовый пакет, в котором находились принадлежащие ей денежные средства в размере 10 млн рублей", – уточнил Полиция в Москве ищет злоумышленника, разбившего стекло машины, за рулем которой была 29-летняя безработная, и похитившего пакет с 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению и задержанию грабителя."17 февраля в 21:55 в полицию поступило сообщение о грабеже по адресу: ул. Ивана Бабушкина, д. 20. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 20:15 у дома по указанному адресу, неизвестный, кулаком разбил правое переднее стекло в припаркованной машине BMW Х6, под управлением 29-летней женщины и открыто похитил из салона полиэтиленовый пакет, в котором находились принадлежащие ей денежные средства в размере 10 млн рублей", – уточнил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы.



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