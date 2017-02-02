]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
февраля
pda
Поиск
Архив

На юго-западе Москвы грабитель отобрал у безработной 10 млн рублей и скрылся
18 февраля 2017 г. | Время публикации 09:00 | Последние изменения 11:17
Рубрики: Криминал  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Полиция в Москве ищет злоумышленника, разбившего стекло машины, за рулем которой была 29-летняя безработная, и похитившего пакет с 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению и задержанию грабителя.

"17 февраля в 21:55 в полицию поступило сообщение о грабеже по адресу: ул. Ивана Бабушкина, д. 20. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 20:15 у дома по указанному адресу, неизвестный, кулаком разбил правое переднее стекло в припаркованной машине BMW Х6, под управлением 29-летней женщины и открыто похитил из салона полиэтиленовый пакет, в котором находились принадлежащие ей денежные средства в размере 10 млн рублей", – уточнил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.02.2017   15:52
4
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 18 февраля 2017 г. // Последняя новость 14:10
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>