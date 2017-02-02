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Девушка зарезала своего парня на востоке Москвы
18 февраля 2017 г. | Время публикации 11:55 | Последние изменения 12:18
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
Тело мужчины с ножевым ранением найдено в квартире одного из домов в ВАО, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД РФ. "В квартире одного из домов по ул. Салтыковская обнаружен труп мужчины с ножевым ранением. По подозрению в убийстве задержана женщина, она доставлена в отделение полиции", – сказал собеседник агентства.

По подозрению в убийстве задержана женщина. Ранее, уточняет телеканал "360" со ссылкой на Life.ru, сообщалось, что 27-летний мужчина погиб на востоке Москвы в ходе ссоры со своей девушкой. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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Суббота, 18 февраля 2017 г. // Последняя новость 14:10
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