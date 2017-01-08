Мать многодетной приемной семьи требует вернуть детей через суд

16 января 2017 г. Семейную пару, взявшую на воспитание детей с ВИЧ-инфекцией, не будут лишать родительских прав

Двое из 10 детей, изъятых из приемной семьи на прошлой неделе, будут переданы сестре матери, которая также является многодетной. Уполномоченный по правам ребенка надеется, что дети вернутся домой.