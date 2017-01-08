Мать многодетной приемной семьи требует вернуть детей через суд

Зеленоградский суд Москвы проверит законность решений органов опеки и полиции об изъятии десяти детей из приемной семьи. Об этом сообщил РИА "Новости"
адвокат Иван Павлов, представляющий интересы родителей.
"Ни органы опеки, ни представители полиции до сих пор не предоставили никаких документов, подтверждающих законность их действий. Это совершенно беспрецедентная ситуация", — отметил адвокат. По его словам, родители также обратились в больницу и Центр поддержки семьи и детства с заявлениями, в которых они требуют вернуть детей в семью.
Напомним, 13 января стало известно, что органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, часть из которых инфицированы ВИЧ
. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По словам заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, восемь детей находятся в медицинском учреждении, поскольку они инфицированы ВИЧ, двух детей отправили в социальный центр. Всего в семье 13 детей: восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, в свою очередь, выразил надежду, что все 10 детей вернутся в свою приемную семью. По его словам, о лишении или ограничении родительских прав речь не идет
, однако приемной семье должна быть оказана помощь.