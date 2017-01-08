Центр Москвы частично перекроют в час пик 19 января ради крещенского забега Праздники Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Департамент транспорта города Москвы



Кроме того, с 13:00 четверга до часу ночи будет ограничено движение по двум полосам Пречистенской набережной от Всехсвятского проезда до Патриаршего моста. А с 17:00 18 января до пяти утра 19 января автомобилисты не смогут проехать по Санаторной и Тютчевской аллеям и Новоясеневскому тупику в Юго-Западном округе.



Крещенский забег пройдет в Москве впервые. Участники пробегут дистанции в один, три и десять километров. "Каждая из них имеет символическое значение – "Бог Един", "Святая Троица" и "Десять заповедей", – говорится на



Минимальный взнос для взрослых участников составляет 1200 рублей, регистрация детей стоит 300 рублей. Деньги пойдут на организацию забега и восстановление колоколен в церквях и храмах России, говорится в сообщении. Крещенские службы пройдут в 345 московских храмах, купания организованы в 59 прорубях и 10 купелях.



Участок вдоль Москвы-реки от "Лужников" до Пречистенской набережной перекроют вечером 19 января из-за благотворительного крещенского забега. Как сообщается на сайте Департамента транспорта, с 19:00 до 23:59 будут полностью перекрыты Пречистенская, Фрунзенская, Лужнецкая набережные, Соймоновский проезд, 1-й Зачатьевский, Коробейников, Хилков, Турчанинов переулки, Новокрымский и Крымский проезды, улицы Тимура Фрунзе, 1-я, 2-я и 3-я Фрунзенские, Хамовнический Вал и Лужники.Кроме того, с 13:00 четверга до часу ночи будет ограничено движение по двум полосам Пречистенской набережной от Всехсвятского проезда до Патриаршего моста. А с 17:00 18 января до пяти утра 19 января автомобилисты не смогут проехать по Санаторной и Тютчевской аллеям и Новоясеневскому тупику в Юго-Западном округе.Крещенский забег пройдет в Москве впервые. Участники пробегут дистанции в один, три и десять километров. "Каждая из них имеет символическое значение – "Бог Един", "Святая Троица" и "Десять заповедей", – говорится на сайте организаторов . На финише участники получат коллекционную медаль на память и смогут окунуться в ледяную прорубь "с благословения батюшки".Минимальный взнос для взрослых участников составляет 1200 рублей, регистрация детей стоит 300 рублей. Деньги пойдут на организацию забега и восстановление колоколен в церквях и храмах России, говорится в сообщении. Крещенские службы пройдут в 345 московских храмах, купания организованы в 59 прорубях и 10 купелях.



Предыдущая статья | Следующая статья

