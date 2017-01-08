Ипподром и цирк на проспекте Вернадского могут передать в собственность города Рубрики: Культура

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22 декабря 2016 года состоялось совещание по программе приватизации федерального имущества. По его итогам Минэкономразвития, Минкультуры и Минсельхозу было поручено проработать вопрос о возможности передачи в собственность Москвы столичного ипподрома и цирка на проспекте Вернадского. Представитель Шувалова подтвердил, что первый вице-премьер поручил рассмотреть вопрос о передаче ипподрома и цирка в собственность правительству Москвы. По его словам, столичные власти ответственно относятся к сохранению и развитию подобных объектов. Эксперты также полагают, что такими объектами, как цирк или ипподром, проще управлять на городском уровне, а город может получить дополнительное финансирование на выполнение обязательств по объектам.



В то же время в департаменте культуры Москвы заявили, что не располагают информацией о планах по передаче ипподрома и цирка. В пресс-службе департамента городского имущества сообщили, что решение о передаче в собственность данных объектов не принималось. Первый заместитель директора цирка на проспекте Вернадского Татьяна Запашная рассказала, что в цирке слышали о возможном переводе в городскую собственность, но официально этот вопрос не обсуждался. В пресс-службе ОАО "Российские ипподромы", которая управляет столичным ипподромом, пообещали ответить на вопросы позднее: за год до этого СМИ сообщали, что туристический и рекреационный потенциал ипподрома



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Московский ипподром и цирк на проспекте Вернадского могут передать в собственность столице. Соответствующее распоряжение дал после правительственного совещания первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщает РБК 22 декабря 2016 года состоялось совещание по программе приватизации федерального имущества. По его итогам Минэкономразвития, Минкультуры и Минсельхозу было поручено проработать вопрос о возможности передачи в собственность Москвы столичного ипподрома и цирка на проспекте Вернадского. Представитель Шувалова подтвердил, что первый вице-премьер поручил рассмотреть вопрос о передаче ипподрома и цирка в собственность правительству Москвы. По его словам, столичные власти ответственно относятся к сохранению и развитию подобных объектов. Эксперты также полагают, что такими объектами, как цирк или ипподром, проще управлять на городском уровне, а город может получить дополнительное финансирование на выполнение обязательств по объектам.В то же время в департаменте культуры Москвы заявили, что не располагают информацией о планах по передаче ипподрома и цирка. В пресс-службе департамента городского имущества сообщили, что решение о передаче в собственность данных объектов не принималось. Первый заместитель директора цирка на проспекте Вернадского Татьяна Запашная рассказала, что в цирке слышали о возможном переводе в городскую собственность, но официально этот вопрос не обсуждался. В пресс-службе ОАО "Российские ипподромы", которая управляет столичным ипподромом, пообещали ответить на вопросы позднее: за год до этого СМИ сообщали, что туристический и рекреационный потенциал ипподрома почти не используется , а сам он давно нуждается в реставрации.



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