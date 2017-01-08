]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
января
pda
Поиск
Архив

Ипподром и цирк на проспекте Вернадского могут передать в собственность города
18 января 2017 г. | Время публикации 12:39 | Последние изменения 13:27
Рубрики: Культура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Ипподром | Moscow-Live.ru
Московский ипподром и цирк на проспекте Вернадского могут передать в собственность столице. Соответствующее распоряжение дал после правительственного совещания первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщает РБК

22 декабря 2016 года состоялось совещание по программе приватизации федерального имущества. По его итогам Минэкономразвития, Минкультуры и Минсельхозу было поручено проработать вопрос о возможности передачи в собственность Москвы столичного ипподрома и цирка на проспекте Вернадского. Представитель Шувалова подтвердил, что первый вице-премьер поручил рассмотреть вопрос о передаче ипподрома и цирка в собственность правительству Москвы. По его словам, столичные власти ответственно относятся к сохранению и развитию подобных объектов. Эксперты также полагают, что такими объектами, как цирк или ипподром, проще управлять на городском уровне, а город может получить дополнительное финансирование на выполнение обязательств по объектам.

В то же время в департаменте культуры Москвы заявили, что не располагают информацией о планах по передаче ипподрома и цирка. В пресс-службе департамента городского имущества сообщили, что решение о передаче в собственность данных объектов не принималось. Первый заместитель директора цирка на проспекте Вернадского Татьяна Запашная рассказала, что в цирке слышали о возможном переводе в городскую собственность, но официально этот вопрос не обсуждался. В пресс-службе ОАО "Российские ипподромы", которая управляет столичным ипподромом, пообещали ответить на вопросы позднее: за год до этого СМИ сообщали, что туристический и рекреационный потенциал ипподрома почти не используется, а сам он давно нуждается в реставрации.

.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
На столичном ипподроме предлагают проводить экскурсии
22 марта 2016 г.
На столичном ипподроме предлагают проводить экскурсии
По мнению администрации старейшего ипподрома России, его туристический и рекреационный потенциал почти не используется, несмотря на успех за рубежом. А сам ипподром давно нуждается в реставрации.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.01.2017   19:02
6
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 18 января 2017 г. // Последняя новость 18:22
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>