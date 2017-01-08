Москвичи провалили всероссийский экзамен по отечественной истории Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Тестирование проводилось 26 ноября под эгидой Российского военно-исторического общества. Задания составляли в МГУ. На сорок вопросов, охватывающих весь период истории России с 882 года, отводилось сорок минут. Большое внимание было уделено достижениям в науке, спорте и изучении космоса.



Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, тоже писавший тест, объяснил низкий результат столицы возрастом участников. "Чем дальше человек от школьной скамьи, тем больше он забывает, чему его учили", – сказал спикер парламента. Средний возраст экзаменуемых составил 20 лет. Шапошников также заявил, что главное в тесте не число правильных ответов, а количество молодежи, вовлеченной в изучение истории.



В РВИО результат Москвы назвали удручающим, но в то же время "адекватным" и "даже хорошим". "Если человек в старших классах не готовился к экзамену по истории, то удивительно, когда он правильно отвечает на половину вопросов", – сказал начальник научного отдела РВИО, преподаватель МПГУ Юрий Никифоров (цитата по



Самыми сложными оказались вопросы, связанные с историей Древней Руси и годами основания главных русских соборов. Правильнее всего участники экзамена независимо от возраста и пола отвечали на вопросы о военной истории разных периодов времени. В 2017 году исторический тест пройдет в каждом столичном муниципалитете, в экзамен добавят вопросы по истории Москвы.



Москва оказалась только на 59-м месте по итогам третьего Всероссийского теста на знание истории страны. Из 9,3 тысячи участников добровольного экзамена двенадцать не смогли ответить ни на один из сорока вопросов. "Отличниками" оказались всего 60 человек, пишет "Коммерсант" . Впрочем, организаторы москвичей оправдывают.Тестирование проводилось 26 ноября под эгидой Российского военно-исторического общества. Задания составляли в МГУ. На сорок вопросов, охватывающих весь период истории России с 882 года, отводилось сорок минут. Большое внимание было уделено достижениям в науке, спорте и изучении космоса.Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, тоже писавший тест, объяснил низкий результат столицы возрастом участников. "Чем дальше человек от школьной скамьи, тем больше он забывает, чему его учили", – сказал спикер парламента. Средний возраст экзаменуемых составил 20 лет. Шапошников также заявил, что главное в тесте не число правильных ответов, а количество молодежи, вовлеченной в изучение истории.В РВИО результат Москвы назвали удручающим, но в то же время "адекватным" и "даже хорошим". "Если человек в старших классах не готовился к экзамену по истории, то удивительно, когда он правильно отвечает на половину вопросов", – сказал начальник научного отдела РВИО, преподаватель МПГУ Юрий Никифоров (цитата по "Вечерней Москве" ).Самыми сложными оказались вопросы, связанные с историей Древней Руси и годами основания главных русских соборов. Правильнее всего участники экзамена независимо от возраста и пола отвечали на вопросы о военной истории разных периодов времени. В 2017 году исторический тест пройдет в каждом столичном муниципалитете, в экзамен добавят вопросы по истории Москвы.



Предыдущая статья | Следующая статья

