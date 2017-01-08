Пятеро котят родились на строящейся станции столичного метро

Метростроители ищут хозяев для пятерых котят, которые родились на стройке станции "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщает агентство "Москва"
. Котят после Нового года родила местная кошка Маруся. Желающие приютить животных могут связаться с пресс-службой АО "Мосметрострой" через сайт
организации или аккаунты в соцсетях.
"Строители рассказывают, что относятся к Марусе как к хозяйке, она каждый день встречает их и провожает в шахту, она уже поймала не один десяток мышей и крыс", - говорится в инстаграме "Мосметростроя". Строители подкармливают кошку домашними обедами.
В октябре прошлого года сотрудники метро искали хозяев для щенков, которых прямо в поезде родила бездомная собака
. Ради удобства животного состав отправили в депо, высадив пассажиров. Собаку назвали Таганкой, щенков после передержки в зооприюте раздали в добрые руки. Сама Таганка тоже нашла хозяев.