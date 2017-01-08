Пятеро котят родились на строящейся станции столичного метро

3 октября 2016 г. Пассажиров высадили из поезда метро, где рожала собака

Поезд отправили в депо и вызвали туда ветеринаров. Собака ощенилась девятью черными детенышами, после чего и маму, и потомство отвезли в приют "Зоорассвет". Теперь щенков отдают в хорошие руки.