Полицейского, проехавшего по столице с "танцующим кортежем", уволили из ОВД

Сотрудник полиции столичного УВД по ТиНАО, который нарушил ПДД во время празднования свадьбы в Москве, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в результате служебной проверки. Об этом сообщается на сайте МВД РФ
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Проверка была организована после того, как в интернете появился ролик о проезде по Москве свадебного кортежа оперуполномоченного
к ресторану "Яръ". Элитные иномарки с "блатными" номерами заняли все полосы на центральных трассах города. Один из автомобилей двигался задним ходом, а полицейский-жених подбадривал участников кортежа через открытое окно.
Кортеж проследовал по проспекту Вернадского, ТТК, Кутузовскому и Ленинградскому проспектам. На ролике видно, как ехавшая во главе кортежа машина BMW разворачивается на 180 градусов и продолжает движение задним ходом. Остальные машины заняли все полосы, мешая другим участникам движения. Сам же оперуполномоченный подбадривал своих гостей из открытого окна белого Cadillac Escalade с пассажирского места. Судя по всему, съемки проходили осенью, но попали в СМИ лишь недавно.