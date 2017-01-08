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Полицейского, проехавшего по столице с "танцующим кортежем", уволили из ОВД
18 января 2017 г. | Время публикации 13:53 | Последние изменения 15:47
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Сотрудник полиции столичного УВД по ТиНАО, который нарушил ПДД во время празднования свадьбы в Москве, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в результате служебной проверки. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

Проверка была организована после того, как в интернете появился ролик о проезде по Москве свадебного кортежа оперуполномоченного к ресторану "Яръ". Элитные иномарки с "блатными" номерами заняли все полосы на центральных трассах города. Один из автомобилей двигался задним ходом, а полицейский-жених подбадривал участников кортежа через открытое окно.

Кортеж проследовал по проспекту Вернадского, ТТК, Кутузовскому и Ленинградскому проспектам. На ролике видно, как ехавшая во главе кортежа машина BMW разворачивается на 180 градусов и продолжает движение задним ходом. Остальные машины заняли все полосы, мешая другим участникам движения. Сам же оперуполномоченный подбадривал своих гостей из открытого окна белого Cadillac Escalade с пассажирского места. Судя по всему, съемки проходили осенью, но попали в СМИ лишь недавно.
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