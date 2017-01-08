Полицейского, проехавшего по столице с "танцующим кортежем", уволили из ОВД

16 января 2017 г. Полиция разыскивает участников свадебного кортежа, перекрывшего центр: ВИДЕО

Элитные иномарки с "блатными" номерами заняли все полосы на центральных трассах города. Один из автомобилей двигался задним ходом, а полицейский-жених подбадривал участников кортежа через открытое окно.