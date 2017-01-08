Экспериментальная подсветка пешеходных переходов появилась в столице Городская инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

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Экспериментальная подсветка появилась на пяти перекрестках, включая Ленинградский проспект, дом 12 (на дублере около станции метро "Белорусская") и Профсоюзную улицу, дом 42 (между станциями метро "Профсоюзная" и "Новые Черемушки"). Г-образная опора, на которой установлен светофор, оборудована светодиодной лентой, которая загорается разными цветами в зависимости от светофорного цикла. Подсветку для пилотного проекта установил за свой счет один из подрядчиков Центра организации дорожного движения.



В ЦОДД надеются, что дополнительная подсветка светофора привлечет внимание водителей и пешеходов и повысит безопасность дорожного движения. После того, как аналогичная подсветка начала применяться на дорогах США, Австралии, стран Европы и Ближнего Востока, количество ДТП на перекрестках снизилось в среднем на 40%. Глава Союза пешеходов России Владимир Соколов назвал нововведение полезным, отметив, что в Москве очень много плохо освещенных пешеходных переходов вдалеке от фонарных столбов, а Г-образные опоры есть не везде. Кроме того, главная проблема заключается не в дефиците подсветки, а в формально незначительном превышении скорости, которого оказывается достаточно для ДТП. При этом писем счастья за незначительное превышение скорости водители не получают, а полиция снисходительно относится В столице на пешеходных переходах появилась новая экспериментальная подсветка: сигнал светофора дублируется цветной светодиодной лентой, закрепленной на Г-образной опоре. В Центре организации дорожного движения считают, что нововведение поможет привлечь дополнительное внимание водителей к зебрам, пишет "Коммерсант" Экспериментальная подсветка появилась на пяти перекрестках, включая Ленинградский проспект, дом 12 (на дублере около станции метро "Белорусская") и Профсоюзную улицу, дом 42 (между станциями метро "Профсоюзная" и "Новые Черемушки"). Г-образная опора, на которой установлен светофор, оборудована светодиодной лентой, которая загорается разными цветами в зависимости от светофорного цикла. Подсветку для пилотного проекта установил за свой счет один из подрядчиков Центра организации дорожного движения.В ЦОДД надеются, что дополнительная подсветка светофора привлечет внимание водителей и пешеходов и повысит безопасность дорожного движения. После того, как аналогичная подсветка начала применяться на дорогах США, Австралии, стран Европы и Ближнего Востока, количество ДТП на перекрестках снизилось в среднем на 40%. Глава Союза пешеходов России Владимир Соколов назвал нововведение полезным, отметив, что в Москве очень много плохо освещенных пешеходных переходов вдалеке от фонарных столбов, а Г-образные опоры есть не везде. Кроме того, главная проблема заключается не в дефиците подсветки, а в формально незначительном превышении скорости, которого оказывается достаточно для ДТП. При этом писем счастья за незначительное превышение скорости водители не получают, а полиция снисходительно относится даже к злостным нарушителям



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