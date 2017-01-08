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"Спасибо, братан": в столице предложили поставить благодарственный памятник мигрантам
18 января 2017 г. | Время публикации 14:27 | Последние изменения 17:18
Рубрики: Мигранты  
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Муниципальный округ Арбат
Глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко предложил установить в столице памятник мигрантам в благодарность за их труд. Об этом он сообщил Агентству городских новостей "Москва". По его мнению, дворники "и все прочие" "изумительно работают", но москвичи редко их благодарят.

"Я вижу по району. Они работают, пашут. Смотришь – везде с совком, с метелкой. Москвичи должны быть благодарны", - сказал Бабенко. По его мнению, инициатива по установке такого памятника должна исходить от москвичей и заммэра по ЖКХ Петра Бирюкова. "Объясню почему: потому что основное количество людей берет он. Это будет по-русски: "Спасибо, братан, что вот это все есть". И они [мигранты] будут по-другому относиться. Они не будут шарахаться от москвича как от небожителя какого-то", – сказал Бабенко.

Заместитель председателя столичной комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов усомнился в необходимости такого памятника, отметив, что "мигранты у нас всегда были, хотя они и мигрантами не назывались". Кроме того, Бабенко предложил проводить по Арбату экскурсии для мигрантов: по его словам, пилотные экскурсии могут начаться в районе уже со следующей недели, а в дальнейшем этот опыт распространят на другие округа.

Пока что попытки "окультурить" приезжих или приучить их к московским традициям успехом не увенчались. На днях в столице представили 100-страничную памятку для мигрантов о поведении, выполненную в форме комикса с героями русских сказок. Однако эксперты указывают, что в ней мигранты противопоставляются этническим русским и что ее содержание будет непонятно человеку, слабо владеющему русским языком.
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