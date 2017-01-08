"Спасибо, братан": в столице предложили поставить благодарственный памятник мигрантам

16 января 2017 г. Методичку для мигрантов выполнили в форме комикса по русским сказкам

100-страничная памятка о поведении для мигрантов выполнена в форме комикса с героями русских сказок. Эксперты указывают, что ее содержание будет непонятно человеку, слабо владеющему русским языком.