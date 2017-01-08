"Спасибо, братан": в столице предложили поставить благодарственный памятник мигрантам

Глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко предложил установить в столице памятник мигрантам в благодарность за их труд. Об этом он сообщил Агентству городских новостей "Москва"
. По его мнению, дворники "и все прочие" "изумительно работают", но москвичи редко их благодарят.
"Я вижу по району. Они работают, пашут. Смотришь – везде с совком, с метелкой. Москвичи должны быть благодарны", - сказал Бабенко. По его мнению, инициатива по установке такого памятника должна исходить от москвичей и заммэра по ЖКХ Петра Бирюкова. "Объясню почему: потому что основное количество людей берет он. Это будет по-русски: "Спасибо, братан, что вот это все есть". И они [мигранты] будут по-другому относиться. Они не будут шарахаться от москвича как от небожителя какого-то", – сказал Бабенко.
Заместитель председателя столичной комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов усомнился в необходимости такого памятника, отметив, что "мигранты у нас всегда были, хотя они и мигрантами не назывались". Кроме того, Бабенко предложил проводить по Арбату экскурсии для мигрантов: по его словам, пилотные экскурсии могут начаться в районе уже со следующей недели, а в дальнейшем этот опыт распространят на другие округа.
Пока что попытки "окультурить" приезжих или приучить их к московским традициям успехом не увенчались. На днях в столице представили 100-страничную памятку для мигрантов о поведении, выполненную в форме комикса
с героями русских сказок. Однако эксперты указывают, что в ней мигранты противопоставляются этническим русским и что ее содержание будет непонятно человеку, слабо владеющему русским языком.