Традиционной крещенской купели на площади Революции не будет Рубрики: Праздники

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В естественных водоемах оборудовано 59 прорубей, купели установлены в парках Сокольники, Северное Тушино, Кузьминки, Воронцовский, Фили, Царицыно, Митино, зонах отдыха "Борисовские пруды" и "Терлецкая дубрава". На портале



Крещенские купания продлятся до полудня 19 января. Для верующих установлены теплые раздевалки и туалеты, все проруби оборудованы удобными подходами к воде. На местах дежурят спасатели, медики и полицейские. После обряда можно перекусить и выпить горячий напиток. Температура воздуха в крещенскую ночь опустится до минус 9 – минус 7 градусов, по области до 11 мороза. Днем минус 4 – минус 2. Ожидается, что в этом году в крещенских купаниях примут участие более 130 тысяч человек.



На площади Революции в этом году не будет традиционной крещенской купели, сообщает префектура Центрального округа Москвы, не объясняя причин. Купели здесь устанавливали с 2008 года. В центре города окунуться можно только в одном месте – рядом с храмом Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке. Полный перечень мест крещенских купаний в столице опубликован на сайте ГУ МЧС В естественных водоемах оборудовано 59 прорубей, купели установлены в парках Сокольники, Северное Тушино, Кузьминки, Воронцовский, Фили, Царицыно, Митино, зонах отдыха "Борисовские пруды" и "Терлецкая дубрава". На портале "Окно в город" организована онлайн-трансляция с нескольких площадок в разных округах Москвы. Камеры показывают только общий план площадки.Крещенские купания продлятся до полудня 19 января. Для верующих установлены теплые раздевалки и туалеты, все проруби оборудованы удобными подходами к воде. На местах дежурят спасатели, медики и полицейские. После обряда можно перекусить и выпить горячий напиток. Температура воздуха в крещенскую ночь опустится до минус 9 – минус 7 градусов, по области до 11 мороза. Днем минус 4 – минус 2. Ожидается, что в этом году в крещенских купаниях примут участие более 130 тысяч человек.



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