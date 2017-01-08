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Жителя Москвы не взяли на работу из-за шести друзей в соцсети
18 января 2017 г. | Время публикации 08:00
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
История пользователя Pikabu о провальной попытке устроить на работу друга набрала популярность в интернете – из-за причины, по которой соискатель не понравился рекрутеру. У него оказалось слишком мало друзей в соцсети, и молодая сотрудница HR-отдела "с высшим психологическим образованием" решила, что кандидат плохо освоится в коллективе.

Сотрудник неназванной московской компании по продажам указал недавно уволившемуся другу на вакансию в своей организации, под которую тот идеально подходил. После собеседования автор поста поинтересовался у сотрудницы HR-отдела, как прошел разговор. Девушка ответила, что соискатель показался ей "странным", и компания ему откажет из-за плохой характеристики после прохождения теста и скромного числа друзей во "ВКонтакте".

Комментаторы обрушились с критикой и на рекрутера-"психолога", и на компанию, где таких специалистов берут на работу. Сотрудница, прочитав о себе массу негативных отзывов, пожаловалась начальству, хотя все участники событий остались анонимными. В итоге автора поста и рекрутера вызвали на ковер с участием руководства, а друг рассказчика отказался проходить новое собеседование, уже непосредственно с начальником отдела. "Никого не оштрафовали, только дали задание моему начальнику, чтобы провел со мной совместную работу на эту тему. Их руководитель [HR-отдела] тоже пообещала, что проведет тренинг на тему правильных собеседований", – заключил пользователь.

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