Москвич инсценировал кражу телефона, чтобы получить страховку Метрополитен Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter УВД на Московском метрополитене



Для получения страховой выплаты владелец смартфона обратился к своему знакомому с просьбой поучаствовать в инсценировке. Молодые люди спустились на станцию метро "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, и инсценировали кражу телефона, следуя на станцию метро "Таганская". В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос".



Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали мужчину, который инcценировал кражу мобильного телефона для получения страховой выплаты. Как сообщается на сайте УВД, мужчина заявил о краже дорогостоящего мобильного телефона в дежурную часть: оперативники выяснили, что телефон заявителя был застрахован.Для получения страховой выплаты владелец смартфона обратился к своему знакомому с просьбой поучаствовать в инсценировке. Молодые люди спустились на станцию метро "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, и инсценировали кражу телефона, следуя на станцию метро "Таганская". В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос".



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