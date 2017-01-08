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Москвич инсценировал кражу телефона, чтобы получить страховку
18 января 2017 г. | Время публикации 11:23
Рубрики: Происшествия, Метрополитен  
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УВД на Московском метрополитене
Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали мужчину, который инcценировал кражу мобильного телефона для получения страховой выплаты. Как сообщается на сайте УВД, мужчина заявил о краже дорогостоящего мобильного телефона в дежурную часть: оперативники выяснили, что телефон заявителя был застрахован.

Для получения страховой выплаты владелец смартфона обратился к своему знакомому с просьбой поучаствовать в инсценировке. Молодые люди спустились на станцию метро "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, и инсценировали кражу телефона, следуя на станцию метро "Таганская". В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос".

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Среда, 18 января 2017 г. // Последняя новость 11:23
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