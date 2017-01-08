Концепцию воздушного пространства Москвы не удается согласовать из-за авиаперевозчиков

Финальный вариант обсуждавшейся пять лет концепции изменения структуры воздушного пространства над Москвой столкнулся с неожиданной проблемой — ее блокирует "Аэрофлот". По мнению руководства авиакомпании, новые принципы выльются более чем в 500 миллионов рублей дополнительных расходов в год. В качестве выхода "Аэрофлот" предлагает дать "Шереметьево" приоритет с учетом предполагаемого роста пассажиропотока. Внедрение концепции может затянуться еще на три года, тогда как этот вопрос назрел уже давно, пишет "Коммерсант"
.
Гендиректор группы "Аэрофлот" Виталий Савельев раскритиковал базовую версию новой структуры воздушного пространства над Москвой в письме министру транспорта Максиму Соколову. Документ основан на географическом принципе организации движения на аэродромах московского авиаузла, согласно которому заход на посадку выполняется только с той стороны, где расположен аэропорт. По словам Савельева, повышение пропускной способности и безопасное разведение потоков приведет к удлинению маршрутов прилета и вылета в базовом для компании аэропорту "Шереметьево", ухудшению экономической эффективности работы авиакомпаний и повышению расхода топлива. По оценкам "Аэрофлота", внедрение новой концепции увеличит затраты перевозчика на 524 миллиона рублей в год.
"Аэрофлот" предлагает учитывать приоритет "Шереметьево" как основного аэропорта, в том числе при дальнейшем росте пассажиропотока после ввода в строй третьей взлетно-посадочной полосы
, сроки ввода которой, по данным источников, уже сдвинуты на 2020 год. В пресс-службе Минтранса заявили, что проектируемая структура воздушного пространства не является завершенной, а приоритет "Шереметьево" должен соответствовать Воздушному кодексу, по которому все пользователи воздушного пространства являются равными. По словам экспертов, действующая структура далека от совершенства и уже давно требует реальных улучшений с учетом замечаний авиакомпаний.
Дискуссии вокруг совершенствования структуры воздушного пространства над Москвой идут с 2011 года, когда была создана специальная рабочая группа. Действующая структура, рассчитанная еще на единого перевозчика, существует с 1970-х годов и считается наиболее сложной в РФ, характеризуясь большим количеством запретных зон и зон ограничений полетов. Внедрение новой структуры станет возможным после того, как в Москве заработает новый Центр управления полетами: его испытания завершились в конце декабря. В 2013 году сообщалось, что рейсы из аэропортов могут быть разделены по сторонам света
, однако сейчас об этой идее ничего не известно.