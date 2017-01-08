Концепцию воздушного пространства Москвы не удается согласовать из-за авиаперевозчиков

2 декабря 2016 г. Строительство третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево" столкнулось с дефицитом средств

По данным источников, на завершение проекта требуется еще 13 миллиардов рублей, а часть вопросов так и не решены. Эксперты же считают, что проблемы связаны с изначальной сложностью проекта.