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Концепцию воздушного пространства Москвы не удается согласовать из-за авиаперевозчиков
18 января 2017 г. | Время публикации 09:42
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Финальный вариант обсуждавшейся пять лет концепции изменения структуры воздушного пространства над Москвой столкнулся с неожиданной проблемой — ее блокирует "Аэрофлот". По мнению руководства авиакомпании, новые принципы выльются более чем в 500 миллионов рублей дополнительных расходов в год. В качестве выхода "Аэрофлот" предлагает дать "Шереметьево" приоритет с учетом предполагаемого роста пассажиропотока. Внедрение концепции может затянуться еще на три года, тогда как этот вопрос назрел уже давно, пишет "Коммерсант".

Гендиректор группы "Аэрофлот" Виталий Савельев раскритиковал базовую версию новой структуры воздушного пространства над Москвой в письме министру транспорта Максиму Соколову. Документ основан на географическом принципе организации движения на аэродромах московского авиаузла, согласно которому заход на посадку выполняется только с той стороны, где расположен аэропорт. По словам Савельева, повышение пропускной способности и безопасное разведение потоков приведет к удлинению маршрутов прилета и вылета в базовом для компании аэропорту "Шереметьево", ухудшению экономической эффективности работы авиакомпаний и повышению расхода топлива. По оценкам "Аэрофлота", внедрение новой концепции увеличит затраты перевозчика на 524 миллиона рублей в год.

"Аэрофлот" предлагает учитывать приоритет "Шереметьево" как основного аэропорта, в том числе при дальнейшем росте пассажиропотока после ввода в строй третьей взлетно-посадочной полосы, сроки ввода которой, по данным источников, уже сдвинуты на 2020 год. В пресс-службе Минтранса заявили, что проектируемая структура воздушного пространства не является завершенной, а приоритет "Шереметьево" должен соответствовать Воздушному кодексу, по которому все пользователи воздушного пространства являются равными. По словам экспертов, действующая структура далека от совершенства и уже давно требует реальных улучшений с учетом замечаний авиакомпаний.

Дискуссии вокруг совершенствования структуры воздушного пространства над Москвой идут с 2011 года, когда была создана специальная рабочая группа. Действующая структура, рассчитанная еще на единого перевозчика, существует с 1970-х годов и считается наиболее сложной в РФ, характеризуясь большим количеством запретных зон и зон ограничений полетов. Внедрение новой структуры станет возможным после того, как в Москве заработает новый Центр управления полетами: его испытания завершились в конце декабря. В 2013 году сообщалось, что рейсы из аэропортов могут быть разделены по сторонам света, однако сейчас об этой идее ничего не известно.
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