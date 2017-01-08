Сафари-парк под Волоколамском примет первых посетителей летом

12 января 2017 г. Московский зоопарк запустит экологические туры по региону

Туристы смогут посетить природные парки, исторические усадьбы, зоопитомник Московского зоопарка под Волоколамском и сам зоосад. Туры будут ориентированы на разные социальные группы, конкретные программы представят в марте.