]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
января
pda
Поиск
Архив

Сафари-парк под Волоколамском примет первых посетителей летом
18 января 2017 г. | Время публикации 18:22 | Последние изменения 18:34
Рубрики: Областная инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Первая очередь сафари-парка в загородном питомнике Московского зоопарка в районе Волоколамского шоссе откроется к 1 июня. Как сообщила генеральный директор Московского зоосада Светлана Акулова, которую цитирует агентство "Москва", эта часть парка площадью 60 гектаров будет построена за счет средств зоопарка, остальные части - на средства инвесторов, среди которых Сбербанк и "Роснефть".

В сафари-парке будут представлены животные из регионов России, там появятся зоны отдыха и рыбалки, кафе, кемпинг, маршруты для велосипедистов и электрокаров. Сейчас в питомнике находятся более тысячи особей двухсот различных видов, среди которых леопарды, тигры, манулы, журавли, крупные хищные птицы и большая коллекция неядовитых змей. В дальнейшем зоопитомник Московского зоопарка под Волоколамском войдет в программу эколого-просветительских маршрутов для туристов, ориентированных на разные социальные группы.

Проект еще одного сафари-парка в поселке Московский в ближайшее время будет представлен на согласование столичному мэру. "Это такой мультикомплекс, который включает в себя и сафари, и развлечения, и экологический центр просвещения, центр для людей с ограниченными физическими способностями, такой с патриотическо-экологическим воспитанием он будет", - пояснила Акулова.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Московский зоопарк запустит экологические туры по региону
12 января 2017 г.
Московский зоопарк запустит экологические туры по региону
Туристы смогут посетить природные парки, исторические усадьбы, зоопитомник Московского зоопарка под Волоколамском и сам зоосад. Туры будут ориентированы на разные социальные группы, конкретные программы представят в марте.
5 декабря 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.01.2017   19:02
6
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 18 января 2017 г. // Последняя новость 18:22
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>