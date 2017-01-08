Сафари-парк под Волоколамском примет первых посетителей летом

Первая очередь сафари-парка в загородном питомнике Московского зоопарка в районе Волоколамского шоссе откроется к 1 июня. Как сообщила генеральный директор Московского зоосада Светлана Акулова, которую цитирует агентство "Москва"
, эта часть парка площадью 60 гектаров будет построена за счет средств зоопарка, остальные части - на средства инвесторов, среди которых Сбербанк и "Роснефть".
В сафари-парке будут представлены животные из регионов России, там появятся зоны отдыха и рыбалки, кафе, кемпинг, маршруты для велосипедистов и электрокаров. Сейчас в питомнике находятся более тысячи особей двухсот различных видов, среди которых леопарды, тигры, манулы, журавли, крупные хищные птицы и большая коллекция неядовитых змей. В дальнейшем зоопитомник Московского зоопарка под Волоколамском войдет в программу эколого-просветительских маршрутов для туристов
, ориентированных на разные социальные группы.
Проект еще одного сафари-парка в поселке Московский
в ближайшее время будет представлен на согласование столичному мэру. "Это такой мультикомплекс, который включает в себя и сафари, и развлечения, и экологический центр просвещения, центр для людей с ограниченными физическими способностями, такой с патриотическо-экологическим воспитанием он будет", - пояснила Акулова.