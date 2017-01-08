]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
января
pda
Поиск
Архив

Проспавшего двое суток москвича разбудили взломом квартиры
18 января 2017 г. | Время публикации 16:48 | Последние изменения 17:38
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Специалисты совместно с полицейскими взломали дверь квартиры москвича по обращению родственников, которые не могли связаться с ним в течение двух суток. Оказалось, что мужчина был жив и все это время крепко спал, рассказал агентству "Москва" источник в экстренных службах.

"Поступила информация о том, что в одной из квартир дома 7 по Федеративному проспекту 54-летний мужчина двое суток не выходит на связь с родственниками. Прибывшие на место специалисты совместно с правоохранителями вскрыли входную дверь", – сообщил собеседник агентства. Причину столь длительного сна он не назвал.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.01.2017   18:50
6
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 18 января 2017 г. // Последняя новость 18:22
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>