Проспавшего двое суток москвича разбудили взломом квартиры Рубрики: Общество

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"Поступила информация о том, что в одной из квартир дома 7 по Федеративному проспекту 54-летний мужчина двое суток не выходит на связь с родственниками. Прибывшие на место специалисты совместно с правоохранителями вскрыли входную дверь", – сообщил собеседник агентства. Причину столь длительного сна он не назвал. Специалисты совместно с полицейскими взломали дверь квартиры москвича по обращению родственников, которые не могли связаться с ним в течение двух суток. Оказалось, что мужчина был жив и все это время крепко спал, рассказал агентству "Москва" источник в экстренных службах."Поступила информация о том, что в одной из квартир дома 7 по Федеративному проспекту 54-летний мужчина двое суток не выходит на связь с родственниками. Прибывшие на место специалисты совместно с правоохранителями вскрыли входную дверь", – сообщил собеседник агентства. Причину столь длительного сна он не назвал.



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