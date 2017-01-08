Зоозащитники заявили о массовой гибели синиц и снегирей из-за аномальных морозов Рубрики: Животные

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В Москве традиционно зимуют тысячи пернатых. Если говорить о водоплавающих птицах, то, по подсчетам Департамента природопользования, в этом сезоне в столице остались 11 тысяч уток-крякв. Переживать холода утки предпочитают в Царицынских прудах и вдоль реки Яузы, которая течет недалеко от городских застроек и не замерзает. Как рассказал редактор Красной книги Москвы, эксперт Московского городского общества защиты природы Борис Самойлов, зимовать в условиях города кряквам легко именно потому, что они могут прожить на хлебе, которым их подкармливают горожане. А редкие птицы, занесенные в Красную книгу, с приходом холодов по большей части улетают в теплые страны.



А вот не перелетным московским птицам в этом году пришлось хуже: по наблюдениям зоозащитницы Екатерины Дмитриевой, очень много птиц пропало или умерло после морозов, а некоторые из них, например, голуби, травятся реагентами. По словам экспертов, во время сильных морозов москвичи перестают ходить в парки, наполнять кормушки и подкармливать птиц, а найти корм в другом месте им иногда не под силу. Кроме того, в столице нет единого ветцентра, который принимал бы раненых или замерзших птиц. Москвичи могут лишь взять птиц к себе домой, а потом лечить ее на свои же деньги в частных клиниках или у орнитологов: единственный на всю Московскую область частный приют уже переполнен. Прошедшие в столице аномальные морозы могли отрицательно сказаться на численности птиц в столице. Если водоплавающие птицы пережили холода благодаря подкармливанию со стороны горожан, то синицы и снегири, находящие пищу в кормушках в парках, просто исчезли оттуда: из-за морозов горожане перестали ходить в парки и подкармливать птиц. Об этом пишет "Московский комсомолец" В Москве традиционно зимуют тысячи пернатых. Если говорить о водоплавающих птицах, то, по подсчетам Департамента природопользования, в этом сезоне в столице остались 11 тысяч уток-крякв. Переживать холода утки предпочитают в Царицынских прудах и вдоль реки Яузы, которая течет недалеко от городских застроек и не замерзает. Как рассказал редактор Красной книги Москвы, эксперт Московского городского общества защиты природы Борис Самойлов, зимовать в условиях города кряквам легко именно потому, что они могут прожить на хлебе, которым их подкармливают горожане. А редкие птицы, занесенные в Красную книгу, с приходом холодов по большей части улетают в теплые страны.А вот не перелетным московским птицам в этом году пришлось хуже: по наблюдениям зоозащитницы Екатерины Дмитриевой, очень много птиц пропало или умерло после морозов, а некоторые из них, например, голуби, травятся реагентами. По словам экспертов, во время сильных морозов москвичи перестают ходить в парки, наполнять кормушки и подкармливать птиц, а найти корм в другом месте им иногда не под силу. Кроме того, в столице нет единого ветцентра, который принимал бы раненых или замерзших птиц. Москвичи могут лишь взять птиц к себе домой, а потом лечить ее на свои же деньги в частных клиниках или у орнитологов: единственный на всю Московскую область частный приют уже переполнен.



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