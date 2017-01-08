Табло со временем прибытия поездов появятся на всех станциях метро к июлю

Табло обратного отсчета времени до прибытия поезда установят на всех станциях московского метро к июлю, сообщает mos.ru
со ссылкой на главу Департамента транспорта Максима Ликсутова. Время до прибытия поезда будет отображаться в минутах и секундах, также мониторы станут показывать расположение поезда в тоннеле.
В дальнейшем табло могут пополнить данными о загруженности вагонов, сообщениями о ЧП, городских мероприятиях, изменениях в работе наземного транспорта, плохой погоде. Табло, установленные на станциях "Киевская" Филевской линии и "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии, останутся, но новые экраны будут более качественными и удобными для пассажиров.