Табло со временем прибытия поездов появятся на всех станциях метро к июлю

20 октября 2016 г. Установку табло обратного отсчета в метро перенесли на лето 2017 года

Конкурс на поставку электронных экранов планируется объявить до конца года, а до конца лета 2017 года табло обратного отсчета будут оснащены все станции метро. Ранее сообщалось, что табло появятся уже к концу 2016 года.