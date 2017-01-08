]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
января
pda
Поиск
Архив

Табло со временем прибытия поездов появятся на всех станциях метро к июлю
18 января 2017 г. | Время публикации 17:35 | Последние изменения 18:08
Рубрики: Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Табло обратного отсчета времени до прибытия поезда установят на всех станциях московского метро к июлю, сообщает mos.ru со ссылкой на главу Департамента транспорта Максима Ликсутова. Время до прибытия поезда будет отображаться в минутах и секундах, также мониторы станут показывать расположение поезда в тоннеле.

В дальнейшем табло могут пополнить данными о загруженности вагонов, сообщениями о ЧП, городских мероприятиях, изменениях в работе наземного транспорта, плохой погоде. Табло, установленные на станциях "Киевская" Филевской линии и "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии, останутся, но новые экраны будут более качественными и удобными для пассажиров.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Установку табло обратного отсчета в метро перенесли на лето 2017 года
20 октября 2016 г.
Установку табло обратного отсчета в метро перенесли на лето 2017 года
Конкурс на поставку электронных экранов планируется объявить до конца года, а до конца лета 2017 года табло обратного отсчета будут оснащены все станции метро. Ранее сообщалось, что табло появятся уже к концу 2016 года.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.01.2017   18:50
6
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 18 января 2017 г. // Последняя новость 18:22
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>