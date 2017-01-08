Угонщики микроавтобуса протаранили три машины, уходя от погони

Столичные полицейские задержали двоих подозреваемых в угоне микроавтобуса "Соболь Баргузин", которые, уходя от погони, столкнулись с тремя автомобилями в центре Москвы. Автоинспекторы попытались остановить ГАЗ 2217 за нарушение Правил дорожного движения, но водитель проигнорировал требование и начал скрываться по Садовому кольцу, сообщили
в столичном управлении ГИБДД.
Полицейские начали преследование. На Садовой-Спасской водитель микроавтобуса грубо нарушил правила, и автомобиль столкнулся с тремя машинами. Документов на микроавтобус у 24-летнего уроженца Пермской области и 18-летнего приезжего из Вологодской области не оказалось. Выяснилось, что настоящий хозяин ГАЗ был дома и не подозревал об угоне. Возбуждено уголовное дело.