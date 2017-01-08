Угонщики микроавтобуса протаранили три машины, уходя от погони Рубрики: Автотранспорт

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Полицейские начали преследование. На Садовой-Спасской водитель микроавтобуса грубо нарушил правила, и автомобиль столкнулся с тремя машинами. Документов на микроавтобус у 24-летнего уроженца Пермской области и 18-летнего приезжего из Вологодской области не оказалось. Выяснилось, что настоящий хозяин ГАЗ был дома и не подозревал об угоне. Возбуждено уголовное дело. Столичные полицейские задержали двоих подозреваемых в угоне микроавтобуса "Соболь Баргузин", которые, уходя от погони, столкнулись с тремя автомобилями в центре Москвы. Автоинспекторы попытались остановить ГАЗ 2217 за нарушение Правил дорожного движения, но водитель проигнорировал требование и начал скрываться по Садовому кольцу, сообщили в столичном управлении ГИБДД.Полицейские начали преследование. На Садовой-Спасской водитель микроавтобуса грубо нарушил правила, и автомобиль столкнулся с тремя машинами. Документов на микроавтобус у 24-летнего уроженца Пермской области и 18-летнего приезжего из Вологодской области не оказалось. Выяснилось, что настоящий хозяин ГАЗ был дома и не подозревал об угоне. Возбуждено уголовное дело.



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