Около сорока платных туалетов появится на станциях метро в этом году

Московский метрополитен планирует разместить в переходах и вестибюлях центральных станций 38 платных туалетных модулей с камерами и тревожными кнопками, следует из документов закупки на информационном портале
организации и проведения торгов столичной подземки.
Речь идет о станциях "Чкаловская", "Менделеевская", переходе "Библиотека имени Ленина" - "Боровицкая" - "Александровский сад", "Китай-город", "Третьяковская", "Сретенский бульвар", "ВДНХ", "Проспект Мира"-кольцевая, "Комсомольская" Кольцевой линии, "Киевская" Филевской линии, "Цветной бульвар", "Таганская", "Сокольники", "Кропоткинская", "Краснопресненская", "Деловой центр", "Парк культуры"-радиальная, "Семеновская", "Белорусская" (кольцевая и радиальная), "Площадь Революции", "Пушкинская", "Маяковская".
Туалеты, согласно заявке, будут работать с с 7:30 до 23:00. Стоимость услуги подрядчик установит сам. Оплатить туалет можно будет по транспортной карте. Договор с подрядчиком планируется заключить на десять лет. Туалетные кабинки должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения на фасаде, торце, крыше, а также камерой, которая включается по команде диспетчера в случае задымления или нажатия посетителем кнопки экстренной помощи.
Напомним, первый туалет в московском метро поставили в сентябре 2015 года на станции "Проспект Мира". Войти в него можно было по карте "Тройка", кабинка была оборудована вакуумным унитазом, рукомойником и сушилкой для рук. В ноябре того же года пилотный проект завершился, и туалет демонтировали
.