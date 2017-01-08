Около сорока платных туалетов появится на станциях метро в этом году

7 апреля 2016 г. Три десятка биотуалетов установят на станциях метро

По заявлениям руководства метрополитена, на разных станциях появится как минимум 30 биотуалетов. Кабинки будут размещать так, чтобы они не разрушали архитектурную гармонию, но были заметны пассажирам.