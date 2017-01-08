]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
января
pda
Поиск
Архив

Около сорока платных туалетов появится на станциях метро в этом году
18 января 2017 г. | Время публикации 15:31 | Последние изменения 16:29
Рубрики: Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Московский метрополитен планирует разместить в переходах и вестибюлях центральных станций 38 платных туалетных модулей с камерами и тревожными кнопками, следует из документов закупки на информационном портале организации и проведения торгов столичной подземки.

Речь идет о станциях "Чкаловская", "Менделеевская", переходе "Библиотека имени Ленина" - "Боровицкая" - "Александровский сад", "Китай-город", "Третьяковская", "Сретенский бульвар", "ВДНХ", "Проспект Мира"-кольцевая, "Комсомольская" Кольцевой линии, "Киевская" Филевской линии, "Цветной бульвар", "Таганская", "Сокольники", "Кропоткинская", "Краснопресненская", "Деловой центр", "Парк культуры"-радиальная, "Семеновская", "Белорусская" (кольцевая и радиальная), "Площадь Революции", "Пушкинская", "Маяковская".

Туалеты, согласно заявке, будут работать с с 7:30 до 23:00. Стоимость услуги подрядчик установит сам. Оплатить туалет можно будет по транспортной карте. Договор с подрядчиком планируется заключить на десять лет. Туалетные кабинки должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения на фасаде, торце, крыше, а также камерой, которая включается по команде диспетчера в случае задымления или нажатия посетителем кнопки экстренной помощи.

Напомним, первый туалет в московском метро поставили в сентябре 2015 года на станции "Проспект Мира". Войти в него можно было по карте "Тройка", кабинка была оборудована вакуумным унитазом, рукомойником и сушилкой для рук. В ноябре того же года пилотный проект завершился, и туалет демонтировали.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Три десятка биотуалетов установят на станциях метро
7 апреля 2016 г.
Три десятка биотуалетов установят на станциях метро
По заявлениям руководства метрополитена, на разных станциях появится как минимум 30 биотуалетов. Кабинки будут размещать так, чтобы они не разрушали архитектурную гармонию, но были заметны пассажирам.
12 ноября 2015 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.01.2017   18:50
6
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 18 января 2017 г. // Последняя новость 18:22
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>