В Гагаринском районе газон возле дома закатали в асфальт, чтобы не протекал подвал

Возле дома номер 5 по улице Молодежная в Гагаринском районе Москвы рабочие полностью уничтожили газон, закатав его в асфальт. Свои действия они объяснили тем, что во время дождей в пятиэтажке протекает подвал. Об этом на своей странице в Facebook рассказал местный житель Александр Орлов.



Возмущенные таким самоуправством горожане вызвали полицию. По словам Орлова, стражи порядка приехали, когда работы по укладке асфальта были уже завершены - на это потребовалось всего полчаса. Одного из рабочих сотрудники правоохранительных органов увезли в ОВД "Гагаринский".



Горожане, впрочем, констатируют, что вред газону уже нанесен, а кто исправлять последствия незаконных строительных работ - неизвестно. Пока что москвичи намерены ограничиться написанием заявления в полицию, а также жалобы на портал "Наш город", где есть раздел, посвященный повреждению газонов.



