Подмосковный омбудсмен исключила, что погибший в ДТП в Балашихе мальчик мог быть пьян

16 июня 2017 г. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту экспертизы, признавшей пьяным погибшего в ДТП ребенка

В конце апреля жительница Балашихи насмерть сбила во дворе шестилетнего ребенка. Экспертиза показала, что в его крови якобы было 2,7 промилле алкоголя. После широкого общественного резонанса МВД и СК занялись перепроверкой данных.