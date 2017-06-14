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Трое полицейских пострадали в ДТП во время погони в центре Москвы
18 июня 2017 г. | Время публикации 11:59
Рубрики: Происшествия  
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Агентство городских новостей Москва
Трое сотрудников полиции пострадали в результате ДТП в центре столицы во время преследования автомобиля Mercedes, который грубо нарушал правила дорожного движения, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на городское управление МВД. В аварии также получил травмы пассажир иномарки.

В полиции рассказали, что водитель неоднократно игнорировал требования правоохранителей остановиться. В ходе погони на улице Новослободская находившийся за рулем иномарки мужчина не справился с управлением и столкнулся с патрульной машиной.

К настоящему моменту на водителя Mercedes составлены административные протоколы по статьям 12.26 (невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения), 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании) и 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Сейчас также решается вопрос о составлении протокола по статье 19.3 о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Кроме того, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.
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