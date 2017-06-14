Руфер взобрался на небоскреб в "Москва-Сити" по отвесной стене без страховки (ВИДЕО)

В воскресенье днем неизвестный мужчина начал взбираться на небоскреб "Евразия" в деловом центре "Москва-Сити". Во время восхождения к месту прибыли полицейские, пожарные и бригада скорой помощи. Услуги медиков, впрочем, не потребовались: экстремал благополучно взял высоту, сообщает телеканал Life.
Дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Москвы Рифат Шакиров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал, что спасатели прибыли на место вскоре после того, как в ведомство поступило сообщение, что на небоскреб взбирается человек. "Параллельно его курсу с двух сторону были опущены подстраховочные верёвки, и когда он просил попить, спускали ему воду на другой веревке. В 13:20 он благополучно перелез с отвесной стены на крышу", - рассказал Шакиров.
По данным Life, руфером является "российский спайдермен" Сергей Девляшов. Когда он добрался до крыши, там его встретили и задержали сотрудники правоохранительных органов. Видеозапись восхождения на "Евразию" опубликована на странице Девляшова в YouTube.
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