К москвичам, вывесившим на балконах баннеры против реновации, ночью нагрянули неизвестные на машине с подъемником Рубрики: Общество

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По словам одного из местных жителей, подозрительные люди заявили, что действовали согласно распоряжению комитета по архитектуре. По словам Коноплевой, официальных документов эти граждане не предоставили, а лишь "потрясли какой-то бумажкой", в которой было сказано, что на балконах висят агитационные и рекламные плакаты. Местный житель Дмитрий Буланов уточняет, что баннеры были следующего содержания: "Мы против сноса!", "Нет реновации!", "Наш дом не аварийный!".



Выяснить, по чьему приказу прибыла бригада с подъемником, так и не удалось. Горожане отмечают, что неизвестные специально наведались в субботу к ночи: так есть вероятность, что происходящее не увидят соседи, а хозяева квартир либо крепко спят, либо уехали на дачу. При этом москвичи сомневаются, что делалось это по указу комитета по архитектуре. Куда логичнее кажется версия о том, что таким образом "выслуживается" перед мэрией местная управа или коммунальщики из ГБУ "Жилищник".



По словам Буланова, жильцы дома не позволили сорвать баннеры и вызвали полицию, написав заявление на незаконное проникновение. Спустя некоторое время подъемник уехал, а вскоре после этого и правоохранители. Никто из работников задержан не был, несмотря на очевидное самоуправство и покушение на частную собственность горожан. "Если бы все было по закону, сами бы приехали с полицией в дневное время", - справедливо отмечает в комментариях к публикации москвичка.



Примечательно, что "сотрудники" комитета по архитектуре заявляли, что собственники квартир якобы нарушали постановление московской мэрии 902-ПП, однако этот документ распространяется исключительно на вывески и только от юридических лиц. Плакаты на балконах под это определение никак не попадают. "А белье на веревке на балконе вешать еще можно?" - иронизирует жительница столицы. Пользователи дали ей шутливый ответ: "Только через голосование по каждому балкону на "Активном гражданине" или МФЦ".



В субботу поздно вечером в столичном районе Коптево к пятиэтажке, на балконах которой развешаны баннеры против программы реновации, подъехали неизвестные на автомобиле с подъемником, пишет на своей странице в Facebook москвичка Елена Коноплева. Без какого-либо предупреждения эти люди начали подниматься на кране к квартирам, пытаясь сорвать плакаты. Тот факт, что балкон является частью квартиры, а их действия фактически являются незаконным проникновением на частную собственность, неизвестных нисколько не смутил.По словам одного из местных жителей, подозрительные люди заявили, что действовали согласно распоряжению комитета по архитектуре. По словам Коноплевой, официальных документов эти граждане не предоставили, а лишь "потрясли какой-то бумажкой", в которой было сказано, что на балконах висят агитационные и рекламные плакаты. Местный житель Дмитрий Буланов уточняет, что баннеры были следующего содержания: "Мы против сноса!", "Нет реновации!", "Наш дом не аварийный!".Выяснить, по чьему приказу прибыла бригада с подъемником, так и не удалось. Горожане отмечают, что неизвестные специально наведались в субботу к ночи: так есть вероятность, что происходящее не увидят соседи, а хозяева квартир либо крепко спят, либо уехали на дачу. При этом москвичи сомневаются, что делалось это по указу комитета по архитектуре. Куда логичнее кажется версия о том, что таким образом "выслуживается" перед мэрией местная управа или коммунальщики из ГБУ "Жилищник".По словам Буланова, жильцы дома не позволили сорвать баннеры и вызвали полицию, написав заявление на незаконное проникновение. Спустя некоторое время подъемник уехал, а вскоре после этого и правоохранители. Никто из работников задержан не был, несмотря на очевидное самоуправство и покушение на частную собственность горожан. "Если бы все было по закону, сами бы приехали с полицией в дневное время", - справедливо отмечает в комментариях к публикации москвичка.Примечательно, что "сотрудники" комитета по архитектуре заявляли, что собственники квартир якобы нарушали постановление московской мэрии 902-ПП, однако этот документ распространяется исключительно на вывески и только от юридических лиц. Плакаты на балконах под это определение никак не попадают. "А белье на веревке на балконе вешать еще можно?" - иронизирует жительница столицы. Пользователи дали ей шутливый ответ: "Только через голосование по каждому балкону на "Активном гражданине" или МФЦ".



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