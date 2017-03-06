Экс-директор "Роскосмоса" найден мертвым в московском СИЗО Общество Рубрики: Происшествия

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Между тем источник



В настоящее время следователи допрашивают в СИЗО-5 сокамерников Владимира Евдокимова, на теле которого, по уточненным данным, обнаружено три, а не два колото-резаных ранения. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. "В настоящее время следователи допрашивают 11 человек, которые находились в камере. С места происшествия также изъят нож, который отправлен на экспертизу", – сказала она. Также Иванова уточнила, что на теле мужчины обнаружены три колото-резаных ранения. "Одно – в области шеи, два – в области сердца", – сообщила она.



В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что "скорее всего, Евдокимов совершил самоубийство". Он был найден мертвым в четыре часа ночи, добавил он. "Владимир Евдокимов был обнаружен мертвым в помещении туалета в камере, который не попадает в зону обзора камер видеонаблюдения. У него обнаружено несколько ножевых ранений, но они были неглубокими, что не исключает версию о том, что он мог нанести их себе сам", – сказал источник.



Между тем адвокат Владимира Евдокимова Владимир Никитин сообщил ТАСС, что его подзащитный не был ключевым фигурантом дела о хищении. "По версии следствия, мой доверитель Владимир Евдокимов не являлся основным фигурантом уголовного дела, и мы настаиваем на его непричастности", – сказал защитник. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что у Евдокимова в изоляторе не было конфликтов с сокамерниками.



В связи с убийством в московском следственном изоляторе Владимира Евдокимова возбуждено уголовное дело, начата прокурорская проверка, действиям должностных лиц СИЗО будет дана строгая оценка, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.



"Прокуратура города незамедлительно организовала проверку исполнения федерального закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления в части режима и охраны следственно арестованных", – сказала Россохина. Она отметила при этом, что "по результатам проверки будут однозначно приняты меры реагирования и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц СИЗО-5".



Напомним, Басманный суд Москвы 1 декабря санкционировал заключение под стражу исполнительного директора по контролю качества и надежности госкорпорации "Роскосмос" Владимира Евдокимова и бывшего гендиректора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина до 30 января 2017 года. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По данным следствия, Евдокимов и Золин в 2007–2009 годах через ряд подконтрольных им коммерческих организаций незаконно приобрели права на госимущество ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" стоимостью не менее 200 млн руб. Свою вину они не признавали. Бывший исполнительный директор "Роскосмоса" Владимир Евдокимов обнаружен мертвым в СИЗО номер 5 на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. "Тело Евдокимова было обнаружено в камере. Причины его смерти устанавливаются. Не исключено, что он покончил жизнь самоубийством", – сказал источник. Евдокимов содержался под стражей по обвинению в мошенничестве.Между тем источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что причина смерти бывшего топ-менеджера госкорпорации "Роскосмос" Владимира Евдокимова, найденного в субботу мертвым в камере московского СИЗО, носит криминальный характер. "На теле Евдокимова обнаружены два колотых ранения в области груди. Предположительно они явились причиной смерти", – сказал собеседник агентства.В настоящее время следователи допрашивают в СИЗО-5 сокамерников Владимира Евдокимова, на теле которого, по уточненным данным, обнаружено три, а не два колото-резаных ранения. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. "В настоящее время следователи допрашивают 11 человек, которые находились в камере. С места происшествия также изъят нож, который отправлен на экспертизу", – сказала она. Также Иванова уточнила, что на теле мужчины обнаружены три колото-резаных ранения. "Одно – в области шеи, два – в области сердца", – сообщила она.В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что "скорее всего, Евдокимов совершил самоубийство". Он был найден мертвым в четыре часа ночи, добавил он. "Владимир Евдокимов был обнаружен мертвым в помещении туалета в камере, который не попадает в зону обзора камер видеонаблюдения. У него обнаружено несколько ножевых ранений, но они были неглубокими, что не исключает версию о том, что он мог нанести их себе сам", – сказал источник.Между тем адвокат Владимира Евдокимова Владимир Никитин сообщил ТАСС, что его подзащитный не был ключевым фигурантом дела о хищении. "По версии следствия, мой доверитель Владимир Евдокимов не являлся основным фигурантом уголовного дела, и мы настаиваем на его непричастности", – сказал защитник. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что у Евдокимова в изоляторе не было конфликтов с сокамерниками.В связи с убийством в московском следственном изоляторе Владимира Евдокимова возбуждено уголовное дело, начата прокурорская проверка, действиям должностных лиц СИЗО будет дана строгая оценка, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина."Прокуратура города незамедлительно организовала проверку исполнения федерального закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления в части режима и охраны следственно арестованных", – сказала Россохина. Она отметила при этом, что "по результатам проверки будут однозначно приняты меры реагирования и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц СИЗО-5".Напомним, Басманный суд Москвы 1 декабря санкционировал заключение под стражу исполнительного директора по контролю качества и надежности госкорпорации "Роскосмос" Владимира Евдокимова и бывшего гендиректора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина до 30 января 2017 года. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По данным следствия, Евдокимов и Золин в 2007–2009 годах через ряд подконтрольных им коммерческих организаций незаконно приобрели права на госимущество ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" стоимостью не менее 200 млн руб. Свою вину они не признавали.



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