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Первый участок второго кольца метро откроется ко Дню города, пообещали в мэрии
18 марта 2017 г. | Время публикации 11:35 | Последние изменения 15:34
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Строительство первого участка второго кольца метро (третий пересадочный контур, ТПК) планируется завершить к концу лета, а пассажирское движение будет запущено ко Дню города, сообщил "Интерфаксу" в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На первом участке ТПК строители приступили к архитектурной отделке станций, наладке оборудования и монтажу инженерных систем. Полностью работы на этом радиусе планируется закончить к концу лета", – сказал Хуснуллин.

Он также рассказал, что к настоящему времени завершено проектирование западного участка ТПК от станции "Хорошевская" до станции "Нижние Мневники". "Завершено проектирование этого 10-километрового участка, ведется работа по подготовке стройплощадок, уже в апреле мы начнем активное строительство здесь", – добавил Хуснуллин.

Он также рассказал, что активные работы развернуты на восточном участке – от станции "Нижегородская" до "Электрозаводской", скоро будут начаты работы в районе станции "Ржевская", которая станет пересадочной со станцией "Рижская".

Кроме того, заммэра сообщил, что полностью строительство ТПК планируется завершить в 2020–2021 годах. По его словам, на протяжении ТПК будет размещено 32 станции, на 20 из них будут построены транспортно-пересадочные узлы.
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Суббота, 18 марта 2017 г. // Последняя новость 18:39
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