Первый участок второго кольца метро откроется ко Дню города, пообещали в мэрии Рубрики: Метрополитен

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"На первом участке ТПК строители приступили к архитектурной отделке станций, наладке оборудования и монтажу инженерных систем. Полностью работы на этом радиусе планируется закончить к концу лета", – сказал Хуснуллин.



Он также рассказал, что к настоящему времени завершено проектирование западного участка ТПК от станции "Хорошевская" до станции "Нижние Мневники". "Завершено проектирование этого 10-километрового участка, ведется работа по подготовке стройплощадок, уже в апреле мы начнем активное строительство здесь", – добавил Хуснуллин.



Он также рассказал, что активные работы развернуты на восточном участке – от станции "Нижегородская" до "Электрозаводской", скоро будут начаты работы в районе станции "Ржевская", которая станет пересадочной со станцией "Рижская".



Кроме того, заммэра сообщил, что полностью строительство ТПК планируется завершить в 2020–2021 годах. По его словам, на протяжении ТПК будет размещено 32 станции, на 20 из них будут построены транспортно-пересадочные узлы. Строительство первого участка второго кольца метро (третий пересадочный контур, ТПК) планируется завершить к концу лета, а пассажирское движение будет запущено ко Дню города, сообщил "Интерфаксу" в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин."На первом участке ТПК строители приступили к архитектурной отделке станций, наладке оборудования и монтажу инженерных систем. Полностью работы на этом радиусе планируется закончить к концу лета", – сказал Хуснуллин.Он также рассказал, что к настоящему времени завершено проектирование западного участка ТПК от станции "Хорошевская" до станции "Нижние Мневники". "Завершено проектирование этого 10-километрового участка, ведется работа по подготовке стройплощадок, уже в апреле мы начнем активное строительство здесь", – добавил Хуснуллин.Он также рассказал, что активные работы развернуты на восточном участке – от станции "Нижегородская" до "Электрозаводской", скоро будут начаты работы в районе станции "Ржевская", которая станет пересадочной со станцией "Рижская".Кроме того, заммэра сообщил, что полностью строительство ТПК планируется завершить в 2020–2021 годах. По его словам, на протяжении ТПК будет размещено 32 станции, на 20 из них будут построены транспортно-пересадочные узлы.



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