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Навальному отказали в проведении марша против коррупции
18 марта 2017 г. | Время публикации 18:39 | Последние изменения 19:02
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Московская мэрия отказала в проведении марша против коррупции, который Алексей Навальный и его сторонники собирались провести 26 марта в центре Москвы, и не намерена пересматривать свое решение. Об этом сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. "Это решение окончательное и пересмотру не подлежит", – сказал представитель пресс-службы.

Навальный и его сторонники 26 марта собирались провести шествие от площади Тверской Заставы до Охотного ряда. "Организаторы этой акции также подали заявки на проведение других шествий в разных концах Москвы, но в один и тот же день, в одно и то же время. При таком раскладе они не смогут обеспечить своевременное и безопасное проведение своих акций", – добавили в пресс-службе.

Между тем, как сообщает "Интерфакс", организаторы марша против коррупции, запланированного на 26 марта в Москве, ожидают от столичных властей предложений по другим маршрутам его проведения, заявил юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов. "Мы будем продолжать требовать предложить нам варианты. Нам же отказали, и в разговоре со мной признали, что то, что нам не предлагают других вариантов, это незаконно", – сказал Жданов, на которого в соответствии с заявкой на митинг возложены распорядительные функции по организации и проведению мероприятия.

Он выразил мнение, что в случае, если власти Москвы не предложат других маршрутов проведения мероприятия, заявка будет считаться согласованной. Ранее в субботу организатор антикоррупционного марша Алексей Навальный обнародовал в интернете ответ мэрии Москвы, в котором сообщалось, что шествие по маршруту от площади Тверская Застава до Охотного ряда с последующим митингом против коррупции нарушит общественный порядок и права москвичей, не участвующих в мероприятии.
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Суббота, 18 марта 2017 г. // Последняя новость 18:39
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